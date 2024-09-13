В сегодняшнем обмене пленными вернулись бойцы «Азова»

"Азовцы" попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин. Об этом сообщили в Патронатной службе "Азова", сообщает портал "Комментарии".

Возвращение пленных. Фото: Елена Толкачова

С мая 2023 и июля, когда из Турции вернулись командиры "Азова", не происходило никаких больших обменов.

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что приоритетом в будущих обменах пленными с российской федерацией будут тяжело раненые, женщины и все, кто защищал "Азовсталь".

"Каждый и каждая, кто выдержал плен, получил очень тяжелый и травматический опыт. Патронатная служба "Ангелы Азова" берет под свою опеку военных, прошедших через плен, и будет обеспечивать их лечение, реабилитацию и восстановление.

Для каждой семьи, которая сегодня увидит и услышит голос своего родного человека, это самый счастливый момент с февраля 2022 года.

Но мы должны дальше бороться за всех тех воинов "Азова", которые до сих пор в плену россии", – отметили в службе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

49 украинцев вернулись из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские люди. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

В частности, среди гражданских – Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие потеряли десятки килограммов веса.