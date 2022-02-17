logo

BTC/USD

43813.64

ETH/USD

3090.86

LTC/USD

127.06

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В СБУ рассказали о новом фейке, который распространяют в России об украинской армии
commentss НОВОСТИ Все новости

В СБУ рассказали о новом фейке, который распространяют в России об украинской армии

В России рассказывают, что якобы в украинской армии некому уже воевать и, чтобы хоть как-то исправить ситуацию власти распорядились принудительно призывать в ВСУ беременных женщин

сегодня, 07:52
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На фоне повышения патриотического духа украинцев и укрепления украинской армии российские пропагандисты принялись распространять среди россиян новый фейк о ВСУ. В России рассказывают, что якобы в украинской армии некому уже воевать и, чтобы хоть как-то исправить ситуацию власти распорядились принудительно призывать в ВСУ беременных женщин. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, пишет сайт города Харькова.

В СБУ рассказали о новом фейке, который распространяют в России об украинской армии

Женщины в армии. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы еще больше нагнать жути российские пропагандисты рассказывают, что в украинскую армию забирают женщин на 6-7 месяце беременности.

Роман Дудин отметил, что распространение таких "интересных" сообщений зафиксировали в Белгороде, который расположен недалеко от украинской границы.

В СБУ отмечают, что в гибридной войне против Украины россияне пытаются использовать все доступные методы. Так, распространяя очередной фейк российская сторона хочет показать, что в Украине уже заставляют воевать даже беременных женщин. Этот фейк – еще одно свидетельство того, что Россия не прекращает попыток расшатать ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на панические сообщения в западных СМИ об ужасной и кровопролитной войне, которую Россия готовит в Украине среди украинцев заметно возрос дух патриотизма, а, следовательно, и возросло количество тех наших соотечественников, которые готовы в случае необходимости с оружием в руках защищать свою землю от агрессора. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.057.ua/news/3330815/beremennyh-zensin-zabiraut-i-zastavlaut-idti-voevat-rossia-rasprostranaet-fejk-o-vsu-v-harkove-video
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!