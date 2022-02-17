В СБУ рассказали о новом фейке, который распространяют в России об украинской армии

На фоне повышения патриотического духа украинцев и укрепления украинской армии российские пропагандисты принялись распространять среди россиян новый фейк о ВСУ. В России рассказывают, что якобы в украинской армии некому уже воевать и, чтобы хоть как-то исправить ситуацию власти распорядились принудительно призывать в ВСУ беременных женщин. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, пишет сайт города Харькова.

Женщины в армии. Фото: из открытых источников

Для того, чтобы еще больше нагнать жути российские пропагандисты рассказывают, что в украинскую армию забирают женщин на 6-7 месяце беременности.

Роман Дудин отметил, что распространение таких "интересных" сообщений зафиксировали в Белгороде, который расположен недалеко от украинской границы.

В СБУ отмечают, что в гибридной войне против Украины россияне пытаются использовать все доступные методы. Так, распространяя очередной фейк российская сторона хочет показать, что в Украине уже заставляют воевать даже беременных женщин. Этот фейк – еще одно свидетельство того, что Россия не прекращает попыток расшатать ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на панические сообщения в западных СМИ об ужасной и кровопролитной войне, которую Россия готовит в Украине среди украинцев заметно возрос дух патриотизма, а, следовательно, и возросло количество тех наших соотечественников, которые готовы в случае необходимости с оружием в руках защищать свою землю от агрессора. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного КМИС.





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