Паника не сработала: в Украине выросла готовность к сопротивлению российской агрессии

Панические настроение охватывают далеко не всех наших соотечественников. Как показывают данные соцопроса КМИС, количество украинцев, готовых с оружием в руках защищать свой дом и свою землю в случае широкомасштабного российского вторжения только растет. Так, в декабре тех, кто готов с оружием в руках защищать свою страну от российской агрессии было 50,2%. А в феврале таких уже 57,5%. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на официальный сайт КМИС.

Тероборона. Фото: из открытых источников

Если разбирать более детально, то социологи отмечают, что с 33,3% до 37,3% повысилась готовность оказать вооруженное сопротивление. Также с 21,7% до 25% выросла готовность украинцев участвовать в массовых акциях, выступая против российской агрессии, присоединяясь к акциям гражданского сопротивления.

Если говорить о готовности украинцев защищать свою землю в зависимости от географического расположения, то традиционно больше всего готовность оказывать сопротивление на западе страны – 72,2%. Меньше всего на востоке – 30,5%. Если говорить именно о вооруженном сопротивлении, то в западной части страны людей, готовых с оружием в руках бороться с агрессором примерно 44,8%, в то время, как на востоке – до 17,8%.

В КМИС уточняют, что соцопрос методом телефонного обзвона проводился с 5 по 13 февраля 2022 года.

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