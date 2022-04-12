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В СБУ рассказали, как Кремль еще в 2021 году начал создавать новые «республики» в Украине

Организатор и ключевые лица, которые должны были этим заниматься, задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях

сегодня, 15:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", постепенно становятся все более ясными планы РФ в Украине, в случае успешности так называемой "спецоперации" по взятию Украины под свой контроль. В планы Москвы входило создание так называемых "народных республик" в западных регионах Украины, но украинским спецслужбам об этом стало известно раньше, чем кремлевские агенты начали реализовывать задуманное. СБУ этому помешала.

В СБУ рассказали, как Кремль еще в 2021 году начал создавать новые «республики» в Украине

Кремль. Фото: Reuters

Подробности проваленной операции украинским спецслужбам стало известно после того, как один из участников группировки, которая и планировала создать в Украине новые квазиреспублики, пошел на сотрудничество со следствием. От него то и стало известно, что группа начала работу, чтобы свергнуть власть в Украине еще летом 2021 года.

Цель группы – надавить на власть и заставить ее уйти в отставку. Если же такой сценарий не осуществлялся, тогда рассматривался силовой вариант захвата власти. Захват власти должен был быть произведен 500 наемниками, основная часть которых должна была иметь боевой опыт в зоне ООС. Основная фаза реализации плана должна была идти параллельно с масштабным российским вторжением. Профессиональная работа СБУ помешала противнику реализовать задуманное. Еще в начале марта схему раскрыли, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях группировка была задержана. Одни из участников группировки признался под запись в работе на страну-агрессора. Теперь суд будет определять дальнейшую судьбу задержанных.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kreml-planuvav-stvoryty-narodni-respubliky-u-zakhidnykh-oblastiakh-ukrainy-ale-sbu-tsomu-zavadyla-video
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