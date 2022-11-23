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В СБУ рассказали, что нашли во время обысков у УПЦ МП

Во время обысков СБУ нашла у УПЦ МП подозрительных россиян, наличные и литературу для промывки мозгов

сегодня, 10:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Работники СБУ нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан России во время мероприятий по безопасности в помещениях УПЦ МП 22 ноября. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ рассказали, что нашли во время обысков у УПЦ МП

СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Накануне спецслужба проводила контрразведывательные мероприятия на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ на Ровенщине.

В сообщении говорится, что во взаимодействии с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии было тщательно проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек.

Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа, отмечают в СБУ. Среди тех, кого допрашивали были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане РФ, которые находились на территории объектов. Некоторые из проверяемых граждан при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, еще часть вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или же имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. Сейчас по ним осуществляется углубленная проверка, сообщает спецслужба.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван".

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-znaishla-prorosiisku-literaturu-miliony-hotivky-u-riznii-valiuti-ta-sumnivnykh-hromadian-rf-pid-chas-bezpekovykh-zakhodiv-u-prymishchenniakh-upts-mp-video
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