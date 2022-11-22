СБУ проводит обыски в Киево-Печерскую лавру: подробности (ФОТО)

СБУ сегодня, 22 ноября, проводит контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве. Они проходят для того, чтобы не допустить использования украинской святыни для ячейки "русского мира". Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ. Фото: ssu.gov.ua

В сообщении говорится, что эти мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан", — пояснили в СБУ.

Известно, что мероприятия проводятся для: недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира"; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.; обезопасение населения от провокаций и террористических актов.

В данный момент продолжается проверка лиц и помещений на территории Лавры.

Украинские спецслужбы подчеркнули, что все мероприятия проходят в рамках украинского законодательства

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