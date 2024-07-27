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В Румынии объяснили, почему не могут сбивать БПЛА над Украиной

Премьер-министр Румынии отметил, что для того, чтобы сбить российские дроны, военные должны обстрелять территорию Украины

сегодня, 12:05
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Кравцев Сергей

Румыния не имеет возможности сбивать беспилотники на территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр этой страны Марчел Чолаку, сообщает digi24.ro.

В Румынии объяснили, почему не могут сбивать БПЛА над Украиной

Премьер Румынии Чолаку. Фото: из открытых источников

Премьер отметил, "чтобы их сбить, мы должны обстрелять территорию Украины, и я думаю, что это пока не разрешено, я не слышал о каком-то решении по этому поводу".

"Это мониторинг, и вы видели, что обычно эти беспилотники попадают под удары украинской артиллерии и сразу падают на берег Дуная. Опасности для румын в этом районе пока нет. ... Это было только один раз, как вы хорошо знаете, были приняты меры, чтобы этого больше не повторилось. Мы создали новую систему радаров", — заявил сказал Чолаку.

В то же время глава правительства подчеркнул, что оборонная промышленность Румынии вошла в новую динамику.

"Я рад, что ОПК впервые работает в четыре смены. Также будет заем от Соединенных Штатов в размере 2 миллиардов, направленный на оборонную промышленность, сферу, которую мы медленно покрываем. Вещи действительно вошли в определенную динамику", — резюмировал Чолаку.

Напомним, после российской атаки беспилотников на Украину румынские СМИ сообщили, что на территории страны обнаружили обломки "шахеда".

Впоследствии официальные власти Румынии подтвердили падение обломков и вызвали в министерство иностранных дел российского представителя.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что его Соединенные Штаты готовы помочь Румынии расследовать падение российских дронов на территории страны, которое произошло 24 июля во время атаки РФ по Одесской области.




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