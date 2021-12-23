В Ровно из-за невакцинированного сантехника не может работать весь музей

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Людмила Слободенюк
Принципиальная позиция одного работника оставила без работы весь коллектив Ровенского областного краеведческого музея. Учреждение закрыто уже второй месяц, потому что имеет в своем штате одного работника, который отказывается вакцинироваться от коронавируса и не дает отрицательный плр-тест. Об этом пишет местное издание "РадиоТрек".
Ровенский краеведческий музей. Фото с сайта музея
В сложной кадровой ситуации оказался и.о. директора заведения Олег Романчук, поскольку согласно закону для работы он должен иметь либо полностью вакцинированный штат, либо получить от невакцинированного подчиненного негативный плр-тест. А по факту нет ни одного, ни другого. Да и смотивировать сантехника сделать прививку не смог. Нет права и уволить его. Поэтому на работу не могут выйти другие работники. Поэтому музей закрыт и будет таким, по меньшей мере, до 17 января. Ведь именно с этой даты закон позволит увольнять с работы без сохранения заработной платы всех, кто не прошел полный курс вакцинации.
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