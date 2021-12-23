В Ровно из-за невакцинированного сантехника не может работать весь музей

Принципиальная позиция одного работника оставила без работы весь коллектив Ровенского областного краеведческого музея. Учреждение закрыто уже второй месяц, потому что имеет в своем штате одного работника, который отказывается вакцинироваться от коронавируса и не дает отрицательный плр-тест. Об этом пишет местное издание "РадиоТрек".

Ровенский краеведческий музей. Фото с сайта музея

В сложной кадровой ситуации оказался и.о. директора заведения Олег Романчук, поскольку согласно закону для работы он должен иметь либо полностью вакцинированный штат, либо получить от невакцинированного подчиненного негативный плр-тест. А по факту нет ни одного, ни другого. Да и смотивировать сантехника сделать прививку не смог. Нет права и уволить его. Поэтому на работу не могут выйти другие работники. Поэтому музей закрыт и будет таким, по меньшей мере, до 17 января. Ведь именно с этой даты закон позволит увольнять с работы без сохранения заработной платы всех, кто не прошел полный курс вакцинации.

"Условие открытия музея – 100% вакцинированных работников. Если не выдержать это условие – штраф 17 тыс. грн для нас и 140 тыс. грн – для владельца заведения. С 17 января можно будет невакцинированных отстранять от работы без сохранения зарплаты. А пока не можем это делать. Потому что наше учреждение — не в том перечне, что имеют право отстранять", — пояснил и.о. директора музея Олега Романчука.

В настоящее время стало известно, что сантехник написал заявление об увольнении с работы с 6 января. Так что, возможно, тогда музей откроется и жители смогут здесь потратить свои "ковидные" деньги. Однако Олег Романчук и этому не рад. Говорит, этот мужчина – хороший работник.В настоящее время часть работников музея работает дистанционно.

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© Comments.ua Военный учет для женщин в Украине стал обязательным: кого это касаетсяИсточник: https://society.comments.ua/ru/news/developments/viyskoviy-oblik-dlya-zhinok-v-ukraini-stav-obov-yazkovim-kogo-ce-stosuvatimetsya-690669.html © Comments.ua





Источник:

© Comments.ua Военный учет для женщин в Украине стал обязательным: кого это касаетсяИсточник: https://society.comments.ua/ru/news/developments/viyskoviy-oblik-dlya-zhinok-v-ukraini-stav-obov-yazkovim-kogo-ce-stosuvatimetsya-690669.html © Comments.ua

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