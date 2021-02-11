В Ровно БТР встал на защиту города от непогоды: спасены троллейбус и фура

В Ровно коммунальщики подключили к борьбе со снежной непогодой БТР и бойцов Нацкорпуса, об этом сообщают ровенские СМИ.

БТР в Ровно спасает троллейбус. Фото: Instagram

Так как специальная городская техника не справляется со снежными заносами мэр города принял решение привлечь дополнительные силы для помощи работникам профильных служб. Так, Нацполиция предоставила для буксировки крупных транспортных средств БТР, который находится в их подчинении. А 30 бойцов Нацкорпуса согласились расчищать остановки и территории детсадов.

За один день на своем небоевом дежурстве БТР уже успел освободить троллейбус и огромную фуру, и стать любимцем жителей Ровно.

Фура забуксовала в снежном плену на улице Басивкутского, поэтому команда БТРа продемонстрировала слаженные действия и спасла огромный грузовик.

А на улице Степана Бандеры БТР вытаскивал троллейбус, который самостоятельно не смог двигаться вверх по крутому затяжному склону, вдоль которого проложена улица.

Местные жители в восторге от БТР, который спасает город от непогоды, и выкладывают в соцсети много фотографий о его приключениях на улицах Ровно. Сам БТР работает со своей командой в полном и ездит под украинским флагом.

Несмотря на то, что к ненастью были готовы, коммунальщики просто физически не смогли справиться со снежными заносами. Имеющейся техники оказалось недостаточно.

В Киеве также страдают от капризов природы. "Комментарии" сообщали, что мэр города объявил 11 и 12 февраля выходными днями для школьников для дошкольников из-за большого количества осадков. Власти обратились к работодателям, чтобы они отнеслись с пониманием к подобным вынужденным мерам, и засчитали своим работникам эти дни как дни работы в дистанционном режиме.



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