В росСМИ заговорили о плане Украины по урегулированию конфликта на востоке: что больше всего настораживает

Российские СМИ опубликовали десять шагов для разблокирования процесса урегулирования ситуации на территории временно оккупированного Донбасса. Их якобы предложил официальный Киев. Издание "Комментарии" обратилось к экспертам с просьбой дать свою оценку предложенным шагам. Реально ли их воплотить в жизнь? Почему о них становится известно именно таким образом?

Донбасс. Фото: obozrevatel.com

Не стоит воспринимать всерьез материалы российских СМИ, тем более со ссылкой на неназванные источники

Политолог Кирилл Сазонов считает, что информация об украинских инициативах, которую распространяют российские СМИ со ссылкой на свои источники, с самого начала не вызывает доверия.

"И, если украинские журналисты и эксперты собираются всерьез обсуждать эти новости, спорить и строить версии, то нужно начинать с самого начала. Дать оценку истории с распятым в Славянске мальчиком в трусиках и потребовать от Генпрокуратуры отчета по расследованию. Опубликовать десять лучших рецептов приготовления снегирей от ведущих украинских политиков", – иронизирует политолог.

Кирилл Сазонов подчеркивает, что Россия генерирует массу фейков.

"Пора привыкнуть к реальности информационной войны. И не воспринимать всерьез материалы российских СМИ, тем паче со ссылкой на неназванные источники", – резюмирует эксперт.

Кремль мог "слить" план Украины через подконтрольные медиа

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает:

"Мы узнали о неких планах Украины уже по нехорошей традиции из российских СМИ. Возможно, это связано с тем, что есть некая конкретика в пунктах 10 шагов, которая, мягко говоря, не особо понравилась бы значительной части украинского общества. Поэтому со стороны Офиса президента (ОП) ранее было просто сказано, что некий план есть. И он, скорее всего, был передан на согласование в РФ. А российская сторона по своей традиции очень быстро "слила" план через подконтрольные медиа. Для того, чтобы подходить к решению этой проблемы с максимально выгодных для себя позиций".

Игорь Рейтерович считает, что для украинских властей это очередной коммуникационный провал. Поскольку подобные вещи должны сперва обсуждаться в Украине.

"Необязательно в широком кругу, со всем обществом. Но профильные министры, профильные парламентские комитеты, часть народных депутатов, безусловно, должны принимать участие в такого рода обсуждениях, – уверен эксперт. – Но, судя по всему, план разрабатывался исключительно в ОП – и в очень узком кругу".

По мнению Игоря Рейтеровича, при условии, что пункты, которые были описаны в "Коммерсанте", соответствуют действительности, план является достаточно реалистичным.

"Там нет ничего нового, что бы противоречило тем же Минским соглашениям, – поясняет эксперт. – По традиции первая часть связана с безопасностью. А далее – вопросы, связанные с политическими аспектами решения конфликта. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Последние пункты, где речь идет об имплементации формулы Штайнмайера и принятии ряда законов (об амнистии, особенностях местного самоуправления, проведении выборов в ОРДЛО), вызывают массу вопросов. Поскольку конкретики мало, что угодно может быть вложено непосредственно в законопроекты, которые должна рассмотреть Верховная Рада".

В качестве примера Игорь Рейтерович приводит закон об амнистии. Будет та безусловной, которая касается всех, кто принимал участие в боевых действиях (и не только) со стороны сепаратистов или представителей РФ. Или это должна быть избирательная амнистия, когда отдельные случаи должны рассматриваться судами.

"Украина ранее настаивала на таком варианте, что не может быть безусловной амнистии. Россия же категорически выступала именно за такую амнистию, – подчеркивает эксперт. – Поэтому от тех деталей, которые непосредственно будут внесены в те или иные законопроекты – и зависит реалистичность выполнения этого плана. Я более, чем уверен, что РФ теоретически может пойти на согласование, принятие и реализацию этих 10 шагов только при условии, если в законы будут внесены все нормы, о которых россияне ранее говорили. Может ли пойти на это Украина – вопрос риторический. Власть – возможно. Общество – однозначно такую позицию не примет".

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