В росСМИ назвали имена «хозяев» Крыма

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Таисия Ерохина
Российское
издание "Новая газета" опубликовало журналистское расследование, в котором
рассказано, кто и как поделил Крымский полуостров, аннексированный Россией.
Среди имен – друзья президента Российской Федерации Владимира Путина и местные
чиновники.
Фото из открытых источников
Сообщается, что
эти люди завладели крымскими активами, посадили в депутатские и министерские
кресла своих людей, умножили и продолжают умножать свои состояния, порой
вступая в схватку друг с другом.
Среди "хозяев
Крыма" названы:
- Юрий
Ковальчук — российский
предприниматель, основной акционер и бывший председатель совета директоров
банка "Россия". Ему принадлежит шикарное поместье на берегу мыса Айя, стройка продолжается.
- Аркадий
Ротенберг — российский предприниматель, миллиардер. У него есть роскошная дача
в Ласпинской бухте.
- Сергей
Аксенов — российский государственный
и политический деятель, после аннексии стал "править" Крымом. А также Владимир
Константинов – спикер так называемого "крымского парламента". Их бизнес-партнеры
и родственники оказались все "при должностях" в управлении полуостровом. Многократно
увеличились доходы их близких.
- Павел Лебедев –
экс-министр обороны Украины. Активно развивает свои проекты, среди которых отель "Аквамарин", де-факто
присвоивший себе часть общедоступного пляжа в парке Победы.
Напомним, в МИД
Украины заявили, что указ
Владимира Путина, который запрещает украинским гражданам владеть землей в
Крыму, является юридически ничтожным. Данный вопрос будет подниматься на
заседании Крымской платформы.
Ранее сообщалось,
что вопросом возвращения
Крыма Украине занялся СНБО. Эксперты рассказали, о чём говорят принятые решения и как они
могут быть реализованы.
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