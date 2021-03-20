В росСМИ назвали имена «хозяев» Крыма

Российское издание "Новая газета" опубликовало журналистское расследование, в котором рассказано, кто и как поделил Крымский полуостров, аннексированный Россией. Среди имен – друзья президента Российской Федерации Владимира Путина и местные чиновники.

Фото из открытых источников

Сообщается, что эти люди завладели крымскими активами, посадили в депутатские и министерские кресла своих людей, умножили и продолжают умножать свои состояния, порой вступая в схватку друг с другом.

Среди "хозяев Крыма" названы:

- Юрий Ковальчук — российский предприниматель, основной акционер и бывший председатель совета директоров банка "Россия". Ему принадлежит шикарное поместье на берегу мыса Айя, стройка продолжается.

- Аркадий Ротенберг — российский предприниматель, миллиардер. У него есть роскошная дача в Ласпинской бухте.

- Сергей Аксенов — российский государственный и политический деятель, после аннексии стал "править" Крымом. А также Владимир Константинов – спикер так называемого "крымского парламента". Их бизнес-партнеры и родственники оказались все "при должностях" в управлении полуостровом. Многократно увеличились доходы их близких.

- Павел Лебедев – экс-министр обороны Украины. Активно развивает свои проекты, среди которых отель "Аквамарин", де-факто присвоивший себе часть общедоступного пляжа в парке Победы.

Напомним, в МИД Украины заявили, что указ Владимира Путина, который запрещает украинским гражданам владеть землей в Крыму, является юридически ничтожным. Данный вопрос будет подниматься на заседании Крымской платформы.

Ранее сообщалось, что вопросом возвращения Крыма Украине занялся СНБО. Эксперты рассказали, о чём говорят принятые решения и как они могут быть реализованы.

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