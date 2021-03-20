Указ Путина юридически ничтожен: Украина ответила РФ на запрет украинцам владеть землей в Крыму

Указ главы Кремля Владимира Путина, который запрещает украинским гражданам владеть землей в Крыму, является юридически ничтожным. Данный вопрос будет подниматься на заседании Крымской платформы. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии для РБК-Украина.

МИД Украины - фото из открытых источников

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", — заявил представитель МИД,

В Министерстве иностранных дел сообщили, что такие действия со стороны российской власти не могут остаться без должной оценки в международном сообществе.

Олег Николенко также подчеркнул, что запрет идет в русле российской притесняющей, дискриминационной и вытесняющей украинских граждан из временно оккупированного Крыма политики.

Напомним, что на территории оккупированного Крыма вступил в силу указ президента Российской Федерации Владимира Путина, который запрещает иностранным гражданам владеть землей.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что 18 марта 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал с "руководством" АР Крым и Севастополя договор о "присоединении Крыма в состав России". Это произошло спустя всего два дня после псевдореферендума. В годовщину официального оформления захвата Крыма "братским народом" издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов — какие выводы мы сделали из происшедшего, какие важные шаги предприняли, чтобы подобного не повторилось, а возвращение Крыма Украине стало ближе

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