Указ Путина юридически ничтожен: Украина ответила РФ на запрет украинцам владеть землей в Крыму

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Указ главы Кремля Владимира Путина, который запрещает украинским гражданам владеть землей в Крыму, является юридически ничтожным. Данный вопрос будет подниматься на заседании Крымской платформы. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии для РБК-Украина.
МИД Украины - фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел сообщили, что такие действия со стороны российской власти не могут остаться без должной оценки в международном сообществе.
Олег Николенко также подчеркнул, что запрет идет в русле российской притесняющей, дискриминационной и вытесняющей украинских граждан из временно оккупированного Крыма политики.
Напомним, что на территории оккупированного Крыма вступил в силу указ президента Российской Федерации Владимира Путина, который запрещает иностранным гражданам владеть землей.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что 18 марта 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал с "руководством" АР Крым и Севастополя договор о "присоединении Крыма в состав России". Это произошло спустя всего два дня после псевдореферендума. В годовщину официального оформления захвата Крыма "братским народом" издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов — какие выводы мы сделали из происшедшего, какие важные шаги предприняли, чтобы подобного не повторилось, а возвращение Крыма Украине стало ближе
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