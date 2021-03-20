Гражданам Украины запретили владеть землей в Крыму, - указ Путина

На территории оккупированного Крыма вступил в силу указ президента, который запрещает иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, которые попадали под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Сообщается, что с 20 марта иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещается владеть землей в большинстве районов Крыма. Ограничения, в частности, введены в Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Также известно, что глава Кремля подписал указ, который предусматривает, что большинство районов Крыма были включены в список приграничных территорий, где иностранцам запрещается владеть землей.

Напомним, что 18 марта 2014 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал с "руководством" АР Крым и Севастополя договор о "присоединении Крыма в состав России". Это произошло спустя всего два дня после псевдореферендума. В годовщину официального оформления захвата Крыма "братским народом" издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов — какие выводы мы сделали из происшедшего, какие важные шаги предприняли, чтобы подобного не повторилось, а возвращение Крыма Украине стало ближе.

Специалисты считают, что до 2014 года значительное количество жителей Украины искренне считало россиян братским народом. Верили в необходимость тесной, культурной, экономической и даже политической интеграции, какие-то совместные союзы и так далее. Оккупация Крыма и последующая агрессия на Донбассе показали, что России не нужна Украина как независимое государство, что РФ никогда не будет воспринимать нас как равных, что всё время она будет стремиться к восстановлению своего контроля, влияния, чтобы включить Украину в состав своей империи.





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