В Россию прибыли элитные военные из Северной Кореи: могут ли они оказаться на фронте

Северокорейская элитная делегация военной подготовки якобы отправилась с визитом в Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило агентство "Reuters", со ссылкой на северокорейские СМИ.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Авторы материала отметили, что это стало первым военным обменом между двумя странами с момента подписания между российским диктатором Владимиром Путиным и его северокорейским "коллегой" Ким Чен Ыном пакта о более тесном военном сотрудничестве.

Агентство отметило, что возглавляет делегацию офицеров военной подготовки президент военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гэм Чоль – он вроде бы вылетел самолетом в понедельник. Могут ли эти военные принимать какое-то участие в так называемой "СВО", а на самом деле полномасштабной войне России против Украины, не сообщается.

Читайте также на портале "Комментарии" — усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией, особенно в военной сфере, происходит без согласия Китая. Поэтому Пекин должен высказать свою позицию относительно корейско-российского партнерства, считает эксперт-международник Александр Краев.

Эксперт отметил, что КНДР пытается выходить из-под орбиты Китая. В частности, после прихода к власти Ким Чен Ин сначала закрыл, а затем вообще разрушил музей китайско-корейской дружбы и сотрудничества.

Также издание "Комментарии" сообщало – Северная Корея готова отправить своих военных на помощь России в войне против Украины, чтобы дать им реальный боевой опыт, заявила главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

Она напомнила, что уже более года обсуждается возможность отправки так называемых инженерных войск, рабочих или строителей из Северной Кореи в Донбасс. Эту идею поддерживает лидер КНДР Ким Чен Ин.



