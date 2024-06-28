Не просто строители: стало известно, кого КНДР отправит в Украину

Северная Корея готова отправить своих военных на помощь России в войне против Украины, чтобы дать им реальный боевой опыт, заявила главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

Войска КНДР

Она напомнила, что уже более года обсуждается возможность отправки так называемых инженерных войск, рабочих или строителей из Северной Кореи в Донбасс. Эту идею поддерживает лидер КНДР Ким Чен Ин.

По словам эксперта, Пхеньян активно готовится к войне на Корейском полуострове, поскольку серьезно опасается потенциальной внешней интервенции со стороны США и Южной Кореи.

Гриценко подчеркивает, что в Пхеньяне, как и в Москве, страдают паранойей, считая всех вокруг врагами, и очень боятся любых, даже малейших намеков на угрозу своему режиму. В частности, по ее словам, в Пхеньяне опасаются, что США вместе со своими региональными союзниками, в частности, Южной Кореей, могут совершить вторжение в Северную Корею с целью свержения режима и, возможно, восстановление единой Кореи по демократическому образцу. Потому они готовятся к войне очень серьезно, добавила эксперт.

Она подчеркнула, что со стороны Северной Кореи идет агрессивная риторика, и там официально признали Южную Корею враждебным государством. Сейчас Пхеньян активно готовится к очередному ядерному испытанию. По словам Гриценко, большой козырь Северной Кореи в потенциальном конфликте с Югом — это одна из крупнейших армий в мире, почти 1,3 млн. военнослужащих плюс 600 тыс. резервистов. Однако у этой армии нет реального боевого опыта.

"Поэтому здесь, прежде всего, я наблюдаю заинтересованность именно со стороны Пхеньяна в отправлении войск на фронт, чтобы эти войска смогли принять участие в реальных боевых действиях, которые можно было бы в будущем теоретически применить к потенциальному противостоянию с Югом", — отметила Гриценко.

Кроме того, она убеждена, что КНДР никогда не будет жертвовать своими интересами ради России, а будет преследовать исключительно собственные национальные интересы, поэтому человеческие ресурсы будут ограниченными. И, вероятнее всего, это будут не просто рядовые солдаты, которые будут использоваться в качестве "пушечного мяса", а военнослужащие высшего ранга, которые смогут отвечать за ведение войны. Для северокорейской армии очень важно поучаствовать в реальных боевых действиях и увидеть, как они ведутся, заявила Гриценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что КНДР отправляет в Украину инженерные войска.



