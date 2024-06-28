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Не просто строители: стало известно, кого КНДР отправит в Украину

КНДР хочет, чтобы ее военные получили реальный боевой опыт, сказала в эфире Freedom главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко

28 июня 2024, 17:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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Северная Корея готова отправить своих военных на помощь России в войне против Украины, чтобы дать им реальный боевой опыт, заявила главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

Не просто строители: стало известно, кого КНДР отправит в Украину

Войска КНДР

Она напомнила, что уже более года обсуждается возможность отправки так называемых инженерных войск, рабочих или строителей из Северной Кореи в Донбасс. Эту идею поддерживает лидер КНДР Ким Чен Ин.

По словам эксперта, Пхеньян активно готовится к войне на Корейском полуострове, поскольку серьезно опасается потенциальной внешней интервенции со стороны США и Южной Кореи.

Гриценко подчеркивает, что в Пхеньяне, как и в Москве, страдают паранойей, считая всех вокруг врагами, и очень боятся любых, даже малейших намеков на угрозу своему режиму. В частности, по ее словам, в Пхеньяне опасаются, что США вместе со своими региональными союзниками, в частности, Южной Кореей, могут совершить вторжение в Северную Корею с целью свержения режима и, возможно, восстановление единой Кореи по демократическому образцу. Потому они готовятся к войне очень серьезно, добавила эксперт.

Она подчеркнула, что со стороны Северной Кореи идет агрессивная риторика, и там официально признали Южную Корею враждебным государством. Сейчас Пхеньян активно готовится к очередному ядерному испытанию. По словам Гриценко, большой козырь Северной Кореи в потенциальном конфликте с Югом — это одна из крупнейших армий в мире, почти 1,3 млн. военнослужащих плюс 600 тыс. резервистов. Однако у этой армии нет реального боевого опыта.

"Поэтому здесь, прежде всего, я наблюдаю заинтересованность именно со стороны Пхеньяна в отправлении войск на фронт, чтобы эти войска смогли принять участие в реальных боевых действиях, которые можно было бы в будущем теоретически применить к потенциальному противостоянию с Югом", — отметила Гриценко.

Кроме того, она убеждена, что КНДР никогда не будет жертвовать своими интересами ради России, а будет преследовать исключительно собственные национальные интересы, поэтому человеческие ресурсы будут ограниченными. И, вероятнее всего, это будут не просто рядовые солдаты, которые будут использоваться в качестве "пушечного мяса", а военнослужащие высшего ранга, которые смогут отвечать за ведение войны. Для северокорейской армии очень важно поучаствовать в реальных боевых действиях и увидеть, как они ведутся, заявила Гриценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что КНДР отправляет в Украину инженерные войска.




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Источник: https://uatv.ua/uk/pivnichna-koreya-gotova-vidpravyty-svoyih-vijska-na-vijnu-proty-ukrayiny-zarady-otrymannya-bojovogo-dosvidu-grytsenko/
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