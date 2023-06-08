В России стремятся разрушить еще и Киевскую ГЭС

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.



В РФ заговорили о новых терактах: там хотят взорвать Киевскую ГЭС

Таким образом, приглашенный в студию российского федерального канала "эксперт", генерал в отставке Евгений Бужинский выдвинул идею "отомстить" Украине за теракт на Каховской ГЭС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Если уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанций, то может следует присмотреться к началу этого каскада — Киевской ГЭС? Там замечательное водохранилище, так чуть выше Киева. Четыре там, кажется, километры кубической воды. Я бы задумался над этим", — заявил пропагандист.

Такое желание спровоцировано, по его словам, тем, что необходимо "ответить украинцам" за разрушенную Каховскую ГЭС. В то же время Бужинский возмущен и другим. В него не укладывается в голове, как после выхода россиян из Харькова, там снова продолжается мирная жизнь. В то время как в приграничных районах России идет война. Он призвал "опять идти на Харьковщину".

"Поставили там артиллерию и разрушают наши пограничные города. Без всяких военных объектов, уничтожают гражданскую инфраструктуру. Ну что мы, чего мы должны быть так сказать святее Папы Римского?" – сказал он.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, какими будут земли Херсонщины , после того, как с них спадет вода, — эксперт. Почвы, которые залила большая вода в Херсонской области, трудно будет превратить в плодородные. Однако есть пример Израиля.

Напомним, "Комментарии" писали, - Плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться: подробности от "Укргидроэнерго" Также идет разрушение Земляной вставки между зданием станции и шлюзом. В сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр, водосливная плотина продолжает разрушаться. Как передает "Комментарии", об этом говорится в новости на сайте "Укргидроэнерго".