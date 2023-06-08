В России стремятся разрушить еще и Киевскую ГЭС

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РосСМИ.
В РФ заговорили о новых терактах: там хотят взорвать Киевскую ГЭС
Таким образом, приглашенный в студию российского федерального канала "эксперт", генерал в отставке Евгений Бужинский выдвинул идею "отомстить" Украине за теракт на Каховской ГЭС.
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Такое желание спровоцировано, по его словам, тем, что необходимо "ответить украинцам" за разрушенную Каховскую ГЭС. В то же время Бужинский возмущен и другим. В него не укладывается в голове, как после выхода россиян из Харькова, там снова продолжается мирная жизнь. В то время как в приграничных районах России идет война. Он призвал "опять идти на Харьковщину".
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, какими будут земли Херсонщины , после того, как с них спадет вода, — эксперт. Почвы, которые залила большая вода в Херсонской области, трудно будет превратить в плодородные. Однако есть пример Израиля.
Напомним, "Комментарии" писали, - Плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться: подробности от "Укргидроэнерго" Также идет разрушение Земляной вставки между зданием станции и шлюзом. В сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр, водосливная плотина продолжает разрушаться. Как передает "Комментарии", об этом говорится в новости на сайте "Укргидроэнерго".
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Ігор
сегодня, 10:09
Анонс притягнення Бідосиком ще більших бід. Раніше він, як конферансьє Путіна, анонсував святкові обстріли і все дійсно було. Потім, як колись попи біля російської космічної ракети, яка впала, по коридорах бункерів бігали з православними бубнами. Після цього у Залужного хворь приключилась і катастрофічний інцидент на плотині.