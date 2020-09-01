В России скончался известный детский писатель

Язык
BTC/USD
11945.21
ETH/USD
468.46
LTC/USD
63.04
USD/UAH
27.71
EUR/UAH
33.23
RUB/UAH
0.38
Таисия Ерохина
Советский и российский писатель Владислав Крапивин ушел из жизни сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова невестки писателя Ларисы Крапивиной.
Сообщается, что Крапивина госпитализировали поcле лечения пневмонии, однако утром ему стало хуже, его доставили в реанимацию. Около 6:40 (по местному времени) сердце Крапивина перестало биться в Свердловской областной клинической больнице №1.
Кроме того, сын писателя Алексей рассказал журналистам E1, что летом у отца была коронавирусная инфекция, от которой его вылечили. Младший Крапивин отметил, что об этом почему-то избегают говорить.
Писателю был 81 год. Многим известны такие произведения Владислава Крапивина, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад".
Напомним, в США умер звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман. Мужчине было 43 года, он боролся с раком и скончался у себя дома, в кругу семьи.
Ранее сообщалось, что умер бывший вице-премьер Украины Виктор Тихонов. О смерти бывшего партийного соратника сообщил Николай Азаров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости