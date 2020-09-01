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В России скончался известный детский писатель

Мужчину экстренно госпитализировали после лечения пневмонии

сегодня, 12:04
Автор:

Таисия Ерохина

Советский и российский писатель Владислав Крапивин ушел из жизни сегодня, 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова невестки писателя Ларисы Крапивиной.

Сообщается, что Крапивина госпитализировали поcле лечения пневмонии, однако утром ему стало хуже, его доставили в реанимацию. Около 6:40 (по местному времени) сердце Крапивина перестало биться в Свердловской областной клинической больнице №1.

В России скончался известный детский писатель

Кроме того, сын писателя Алексей рассказал журналистам E1, что летом у отца была коронавирусная инфекция, от которой его вылечили. Младший Крапивин отметил, что об этом почему-то избегают говорить.

Писателю был 81 год. Многим известны такие произведения Владислава Крапивина, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад".

Напомним, в США умер звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман. Мужчине было 43 года, он боролся с раком и скончался у себя дома, в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что умер бывший вице-премьер Украины Виктор Тихонов. О смерти бывшего партийного соратника сообщил Николай Азаров.


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