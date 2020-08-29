В США умер звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман

Актер Чедвик Боузман умер 29 августа, находясь у себя дома. Ему было 43 года. В заявлении, опубликованном в Twitter актера, говорится, что он с 2016 года боролся с раком толстой кишки. Об этом сообщает CNN.



Чедвик Боузман родился в США, в Южной Каролине. О его смерти также сообщили на официальной странице университета, выпускником которого был актер - Говардского университета в Вашингтоне.

Одной из наиболее известных ролей актера стала роль Т’Чаллы / Черной пантеры в кинематографической вселенной Marvel. В 2016 году он сыграл эту роль в фильме "Капитан Америка: Гражданская война". Затем этот персонаж стал основным в фильме "Черная Пантера", который вышел на экраны в 2018 году и побил рекорды кассовых сборов. Президент Marvel Studios ранее объявил, что второй фильм саги "Черная Пантера" дебютирует в кинотеатрах в мае 2022 года.

Актер снимался и в других фильмах, в том числе играл Джеймса Брауна в фильме "Джеймс Браун: Путь наверх" и Тергуда Маршалла в фильме "Маршалл".

Напомним, умер известный мультипликатор, один из авторов любимого "Скуби-Ду". Джо Руби было 87 лет, он ушел из жизни по естественным причинам, потому как на протяжении многих лет имел проблемы со здоровьем

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