В США умер звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман

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Татьяна Веремеева
Актер Чедвик Боузман умер 29 августа, находясь у себя дома.
Ему было 43 года. В заявлении, опубликованном в Twitter актера, говорится, что он
с 2016 года боролся с раком толстой кишки. Об этом сообщает CNN.
Чедвик Боузман родился в США, в Южной Каролине. О его смерти также сообщили
на официальной странице университета, выпускником которого был актер - Говардского
университета в Вашингтоне.
Одной из наиболее известных ролей актера стала роль Т’Чаллы / Черной пантеры
в кинематографической вселенной Marvel. В 2016 году он сыграл эту роль в
фильме "Капитан Америка: Гражданская война". Затем этот персонаж стал основным
в фильме "Черная Пантера", который вышел на экраны в 2018 году и побил рекорды
кассовых сборов. Президент Marvel Studios ранее объявил, что второй фильм саги "Черная
Пантера" дебютирует в кинотеатрах в мае 2022 года.
Актер снимался и в других фильмах, в том числе играл
Джеймса Брауна в фильме "Джеймс Браун: Путь наверх" и Тергуда Маршалла в фильме
"Маршалл".
Напомним, умер
известный мультипликатор, один из авторов любимого "Скуби-Ду". Джо Руби
было 87 лет, он ушел из жизни по естественным причинам, потому как на
протяжении многих лет имел проблемы со здоровьем
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