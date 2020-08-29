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Умер бывший вице-премьер Украины

Николай Азаров сообщал о смерти бывшего партийного соратника

сегодня, 19:43
Автор:

Павел Зинченко

Скончался бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета, "регионал" Виктор Тихонов.  Об этом сообщает DS News со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины времен Януковича Николая Азарова.

Бывшему члену "Партии регионов" Тихонову на момент смерти был 71 год. В некоторых СМИ уже просачивалась информация, что Тихонов умер в Симферополе якобы от воспаления легких, но Азаров отметил, что его бывший однопартиец жил в Украине с 2014 года. Также Азаров не сказал ни слова о причине смерти своего бывшего партийного соратника.

Умер бывший вице-премьер Украины

Виктор Тихонов с 1995 по 1998 занимал должность первого заместителя главы Луганской ОГА, а с 1998 по 2006 был главой Луганского облсовета. Тихонов был нардепом V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов". С 2010 года занимал пост вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова. В 2011-2012 годах исполнял обязанности посла Украины в Беларуси.

Как сообщало издание "Комментарии", умер выдающийся украинский ученый Борис Патон.


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