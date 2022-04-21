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В России отреагировали на предложение по поводу пасхального перемирия

Россия настроена продолжать войну против Украины

сегодня, 07:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия отбросила инициативу генсека ООН Антонио Гуттериша о введении в Украине 4-дневной "пасхальной гуманитарной паузы". Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В России отреагировали на предложение по поводу пасхального перемирия

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат отметил, что Москва довольно быстро отреагировала на предложение генсека ООН о прекращении огня в Украине хотя бы на время самого главного христианского праздника – Воскресения Христова. В Кремле отбросили ее. Представитель РФ заявил, что "очень неправдиво и неискренно звучат в этих условиях призывы к миру и прекращение огня". 

Свой отказ от того, чтобы согласиться на 4-дневное перемирие в Москве объяснили тем, что они не видят в этом надобности, ведь, если они прекратят обстрелы, то этим самым украинские власти могут воспользоваться для перегруппировки своих сил и еще лучшей обороны, что создаст дополнительное сложности в наступлении для российской армии. В Кремле считают, что передышка российским оккупантам не нужна, а нужна она лишь Украине.

Более того, постпред России в ООН безосновательно наперед обвинил Украину в "бесчеловечных провокациях", которые может создать украинская власть во время перемирия, после чего в этом будет обвинена Россия.

Отметим, Украина со своей стороны на официальном уровне положительно отозвалась на предложение генсека ООН о перемирии и поддержала его.

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Источник: https://twitter.com/SergiyKyslytsya?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516917508879663104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F04%2F21%2F7341057%2F
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