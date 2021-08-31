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В России осужденного украинца принудительно привили от COVID-19: что известно о его состоянии здоровья

Геннадия заставили подписать согласие на прививку угрозами

сегодня, 10:20
Автор:

Козлова Альбіна

Незаконно осужденного украинца принудительно привили вакциной от коронавируса. Об этом сообщают в Офисе омбудсмена.

В России осужденного украинца принудительно привили от COVID-19: что известно о его состоянии здоровья

Осужденный украинец Геннадий Лимешко, фото Офиса омбудсмена

Известно, что в России незаконно осудили украинца Геннадия Лимешка, пока что он находится в колонии в Курском районе. Там его привили от COVID-19 против его воли. Сообщается, что вакцина, дозу которой получил украинец, не признанная Всемирной организацией здравоохранения.

Геннадия заставили подписать согласие на прививку угрозами. Украинца за отказ грозились поместить в штрафной изолятор, также ему хотели запретить общаться с родными.

Впрочем, после получения вакцины, Геннадию Лимешку стало хуже, у мужчины сильно болит голова и началась тахикардия. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, медицинскую помощь оказывать украинцу в колонии отказались. Однако отказ в оказании медицинской помощи — это грубое нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Украинская сторона обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы нарушение прекратили и предоставили украинцу медицинскую помощь, в которой он нуждается.

По поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский должен посетить Геннадия в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю".

Как сообщал портал "Комментарии", в гериатрическом пансионате Прикарпатья выявили нарушения содержания граждан. Мониторинг проводили с участием представителя омбудсмена в Ивано-Франковской области.



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Источник: https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/limeshku-zrobili-shheplennya-v%D1%96d-covid-19-proti-jogo-vol%D1%96-vakczinoyu,-yaka-ne-viznana-vooz/
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