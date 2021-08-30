В гериатрическом пансионате Прикарпатья обнаружили нарушения: как там живут пациенты

В гериатрическом пансионате Прикарпатья обнаружили нарушения, фото Офиса омбудсмена

В Коломыйском гериатрическом пансионате Ивано-Франковской области выявили нарушения. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.



На днях был проведен мониторинговый визит в пансионат. В состав группы, которая проверяла заведение, вошли сотрудник Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма, региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного в Ивано-Франковской области.

Сейчас в пансионате находятся 97 человек, из которых 71 человек имеет инвалидность. Всего в заведении 125 койко-мест. Провакцинировали от коронавируса менее трети персонала и 33% пациентов.

Среди нарушений обнаружили следующее. В одной из комнат закрывают трех человек. Одну женщину, имеющую психическое заболевание, закрыли в карантинной комнате. Хотя, согласно записям в истории болезни пациентки, она не представляет угрозу для окружающих и женщину не нужно изолировать от всех.



Объяснений относительно женщины администрация не предоставила. В отношении трех других людей сообщили, что они якобы нарушают режим заведения. По требованию членов мониторинговой группы комнаты открыли.

Кроме того, в санузлах кабинки не имеют дверей, не обустроены поручни и специальные приспособления для лиц с инвалидностью. В заведении нет нужных медикаментов для оказания первой помощи при неотложных состояниях.

В амбулаторных картах подопечных записи об осмотре пациентов еще за 2018 год. У многих подопечных есть видимые травмы неизвестного происхождения, их привлекают к работе на подсобном хозяйстве. Факты о трудотерапии и травмах, медицинских осмотрах за последний период не зафиксированны в документации.

Соответствующие письма о результатах мониторинга направят в органы власти. Сейчас готовят отчет с рекомендациями по устранению выявленных недостатков и нарушений.

Как сообщал портал "Комментарии", омбудсмен пояснила почему нельзя обнародовать списки должников. Украинцы массово жалуются на то, что представители предприятий, предоставляющих населению природный газ, воду, электроэнергию, распространяют списки потребителей с задолженностью. В списках, которые размещают в интернете, подъездах, есть персональные данные людей, в основном, указаны суммы долга, адреса проживания лиц, номера лицевых счетов.





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