Омбудсмен объяснила почему нельзя обнародовать списки должников

Обнародование списков должников — это нарушение права на защиту персональных данных. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Почему нельзя обнародовать списки должников, фото из открытых источников

Сообщается, что украинцы массово жалуются на то, что представители предприятий, предоставляющих населению природный газ, воду, электроэнергию, распространяют списки потребителей, которые имеют долги.

В списках, которые размещают в интернете, подъездах, есть персональные данные людей, которые задолжали перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Среди персональных данных, в основном, указаны суммы долга, адреса проживания лиц, номера лицевых счетов.

Эти данные подпадают под определение персональных данных согласно решению Конституционного Суда Украины от 20.01.2012 № 2-рп / 2012. Ведь к конфиденциальным персональных данных относят сведения о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

В соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных" такие сведения нельзя обнародовать без согласия субъектов персональных данных.

Размещение таких списков предусматривает привлечение к административной ответственности. Поэтому Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил необходимость соблюдения законодательства.



Как сообщал портал "Комментарии", из закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" был исключен пункт, запрещающий отключать коммуникации населению за долги на период карантина и заменен новым текстом. Потребители, полностью рассчитались с коммунальными предприятиями, должны будут заплатить за повторное подключение коммуникаций.





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