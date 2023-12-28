В России назвали страну, которая первой пострадает, в случае эскалации с НАТО

В Кремле продолжают риторику устрашения в отношении Финляндии, которая присоединилась к Североатлантическому альянсу. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в случае возникновения конфронтации с НАТО, эта страна может пострадать первой, на которую обрушится военная мощь РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские СМИ.

Россия-НАТО Фото: из открытых источников

Такие "страшилки" высокопоставленный российский дипломат аргументировал, в частности, близостью Финляндии, граница которой прилегает к РФ.

В беседе с российским пропагандистским изданием "РИА Новости" он озвучил мнение, что получение в этом году членства в НАТО превратило Хельсинки, что десятилетиями сохраняло нейтральный статус, во враждебное для Москвы государство.

"Они жили спокойно и мирно и вдруг оказались между Россией и НАТО как член этого Альянса. Но поскольку они наши соседи, если, не дай Бог, будет какая-то эскалация, они первыми пострадают", — заявил Ульянов.

Стоит обратить, что российский высокопоставленный дипломат далеко не впервые отличается резкими высказываниями, а его заявления после начала широкомасштабной военной агрессии против Украины вовсе усматривают призывы к геноциду.

В частности, в прошлом году постпред РФ Ульянов в соцсети Twitter публично призвал "не щадить украинцев", комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что Российская Федерация якобы не планирует войну против НАТО. Более того, по путинским словам, РФ заинтересована в развитии отношений со странами Альянса. При этом российские чиновники типа замглавы Совбеза, экс-президента Дмитрия Медведева или замминистра иностранных дел Сергея Рябкова периодически угрожают НАТО. Каковы шансы на прямое столкновение РФ и НАТО? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



