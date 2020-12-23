В России нацгвардейцу Маркиву предъявили обвинение - заочно

В России нацгвардейцу Виталию Маркиву вручили обвинение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Правда, процедура вручения обвинения прошла заочно. Об этом пишет служба по связям с общественностью Следственного комитета Российской Федерации.

Обвиняют россияне украинского правоохранителя в том же "злодеянии", по которому его после 3,5 лет заключения и уголовного процесса оправдал итальянский суд, а именно, Маркива подозревали в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в результате минометного обстрела недалеко от Славянска в конце весны 2014 года.

При задержании нацгвардейца на территории России якобы грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 3 ноября суд Италии рассмотрел апелляцию по делу украинского нацгвардийца и решил его оправдать. 31-летний Виталий Маркив родом из Тернопольщины. С 2003-го вместе с семьей переехал жить в Италию, где получил образование, и получил гражданство страны. С началом войны на Востоке страны стал волонтером, после его приняли в Нацгвардию оперативного назначения, подразделение, состоявшее преимущественно из участников "майдана". В июне 2017-го Маркива задержали местные правоохранители, когда он полетел к матери в Италию.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потратил личные средства на аренду самолета Falcon для доставки гвардейца Виталия Маркива с Италии в Украину. Об этом сообщил заместитель Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook. Политик сообщил, что министр внутренних дел уведомил НАПК о том, что 5 ноября 2020 года совершил расходы на сумму 836 244 гривны. Арсен Аваков сообщил об этом письменно, так как из-за постановления КСУ от 27 октября приостановлена возможность подачи информации об изменениях в имущественном положении.





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