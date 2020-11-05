Аваков лично заплатил за самолет, на котором доставили нацгвардейца Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потратил личные средства на аренду самолета Falcon для доставки гвардейца Виталия Маркива с Италии в Украину. Об этом сообщил заместитель Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

ФОТО: Страна

Политик сообщил, что министр внутренних дел уведомил НАПК о том, что 5 ноября 2020 года совершил расходы на сумму 836 244 гривны. Арсен Аваков сообщил об этом письменно, так как из-за постановления КСУ от 27 октября приостановлена возможность подачи информации об изменениях в имущественном положении.

"Эти средства были потрачены на оплату услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива, которого накануне полностью оправдал итальянский апелляционный суд Милана, после трех с половиной лет незаконного содержания под стражей", — написал Геращенко.

Замминистра также отметил, что необходимость аренды была обусловлена эпидемическим положением в регионе Ломбардия. Именно поэтому, по словам Геращенко, Арсен Аваков потратил собственные деньги, указанные в его декларации.

Как сообщали "Комментарии" ранее, суд Италии принял решение оправдать украинского нацгвардейца Маркива, которого обвиняли в причастности к убийстве итальянского фоторепортера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!