Аваков лично заплатил за самолет, на котором доставили нацгвардейца Маркива

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Елизавета Черных
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потратил личные средства на аренду самолета Falcon для доставки гвардейца Виталия Маркива с Италии в Украину. Об этом сообщил заместитель Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
ФОТО: Страна
Политик сообщил, что министр внутренних дел уведомил НАПК о том, что 5 ноября 2020 года совершил расходы на сумму 836 244 гривны. Арсен Аваков сообщил об этом письменно, так как из-за постановления КСУ от 27 октября приостановлена возможность подачи информации об изменениях в имущественном положении.
Замминистра также отметил, что необходимость аренды была обусловлена эпидемическим положением в регионе Ломбардия. Именно поэтому, по словам Геращенко, Арсен Аваков потратил собственные деньги, указанные в его декларации.
Как сообщали "Комментарии" ранее, суд Италии принял решение оправдать украинского нацгвардейца Маркива, которого обвиняли в причастности к убийстве итальянского фоторепортера.
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