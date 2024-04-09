В Риге неизвестный сорвал украинский флаг со здания

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Черновалова Кристина
В центре латвийской столицы, Риги, неизвестный, прикрыв свое лицо, снял с здания украинский флаг. Этот акт вандализма был зафиксирован на видео и быстро распространен в социальной сети TikTok, обратив внимание миллионов пользователей.
В центре Риги мужчина сорвал флаг Украины
Государственная полиция Латвии немедленно отреагировала на этот случай, инициировав расследование инцидента. Согласно сообщениям, сейчас принимаются процессуальные меры с целью установления личности злоумышленника и привлечения его к ответственности.
В ответ на инцидент представители украинской диаспоры и посольства Украины в Латвии выразили глубокую обеспокоенность и призвали к быстрому расследованию и восстановлению справедливости. Они отметили значение этого флага как символа несокрушимости и единства украинского народа, особенно в контексте текущих событий.
Кроме того, в Вильнюсе четыре человека поиздевались над украинским флагом. Оказалось, что три из них в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание LRT.
Напомним, что украинцы негативно реагируют на фотосессию порноактрисы Anna Ralphs с национальной символикой, прикрывающей интимные зоны модели.
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