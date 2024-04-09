В Риге неизвестный сорвал украинский флаг со здания

В центре латвийской столицы, Риги, неизвестный, прикрыв свое лицо, снял с здания украинский флаг. Этот акт вандализма был зафиксирован на видео и быстро распространен в социальной сети TikTok, обратив внимание миллионов пользователей.

В центре Риги мужчина сорвал флаг Украины

Государственная полиция Латвии немедленно отреагировала на этот случай, инициировав расследование инцидента. Согласно сообщениям, сейчас принимаются процессуальные меры с целью установления личности злоумышленника и привлечения его к ответственности.

"В социальной сети TikTok было опубликовано видео, на котором снято, как мужчина с закрытым лицом срывает украинский флаг со здания в Риге", – говорится в сообщении.

Этот акт не только стал проявлением неуважения к Украине и ее суверенитету, но и спровоцировал волну возмущения среди граждан обеих стран, выражающих свою поддержку Украине в ее борьбе за независимость и территориальную целостность. Сообщества в социальных сетях активно обсуждают событие, подчеркивая важность солидарности и поддержки во время испытаний. В ответ на инцидент представители украинской диаспоры и посольства Украины в Латвии выразили глубокую обеспокоенность и призвали к быстрому расследованию и восстановлению справедливости. Они отметили значение этого флага как символа несокрушимости и единства украинского народа, особенно в контексте текущих событий. Кроме того, в Вильнюсе четыре человека поиздевались над украинским флагом. Оказалось, что три из них в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на литовское издание LRT. Напомним, что украинцы негативно реагируют на фотосессию порноактрисы Anna Ralphs с национальной символикой, прикрывающей интимные зоны модели.