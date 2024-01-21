Украинская порноактриса разозлила сеть обнаженными фото с флагом Украины

Anna Ralphs. Фото: Питер Хегре

Фотограф Питер Хегре в социальных сетях опубликовал фотографии обнаженной модели Anna Ralphs, которая прикрыта шевронами с флагом и гербом Украины. Работа фотографа и модели в стиле ню с украинской символикой возмутили сеть.

Фотографии Питера Хегре в Instagram появились в июне 2023 года, однако только в январе 2024 их заметила широкая общественность. На серии фотографий изображена украинская порноактриса Anna Ralphs, которая прикрывает грудь шевронами с флагом Украины, а вульву – гербом. Свою работу Хегре подписал "ничто не сравнится с красотой Украины".

На такую деятельность резко негативно отреагировал украинский военный офицер с позывным "Алексом".

"Это просто полная шляпа…. Вы б***ь понимаете, что за этот герб, за этот гимн и флаг ребята умирают уже 10 лет??? Поцепить герб на п***у это же такая большая благодарность за все те жертвы, которые принес наш народ, ну спасибо спасииибо!!!", — пишет украинский военный в Telergam.

Офицер считает, что подобные действия подпадают под статью 338 УКУ о надругательстве над государственными символами. Другие пользователи соцсети разделяют мнение военного и высказались в комментариях к посту с фотографиями модели.

"Как украинке, мне неудобно смотреть на обнаженные фото с национальной символикой. Это нормально делать голые фото. Но для этого не ок использовать национальную символику. Это больше похоже на неуважение", — пишет пользователь sofiia_ostrozka.

Другие же заняли более радикальную позицию и реагировали более резко: "Головой надо думать перед тем как что-то делать"; "Вы е***улись?", "Украинская сопля, которая думала, что п*** с гербом Украины продать за $ это супер классно".

Как сообщило издание Межа, порноактриса Anna Ralphs – это украинская модель Анастасия Митина родом из Одессы, которая сотрудничает с украинскими брендами нижнего белья.



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