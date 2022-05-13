В РФ задумались об огромных потерях – боятся отправлять авиацию в Украину

Многие заметили, как в последнее время страна-агрессор все меньше направляет свою авиацию для нанесения ударов по Украине, отдавая предпочтение для выполнения этой задачи сверхзвуковым противокорабельным крылатым ракетам. Слишком большие потери российского авиапарка в войне против Украины заставили россиян изменить свою позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российская авиация. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ рассказал, в среднем за день противник выпускает по объектам критической инфраструктуры в Украине от 10 до 14 ракет. Россия пытается массировано атаковать Украину, нанося удары.

Так, только за прошедшие сутки РФ ударила ракетами только по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу 12 раз. Две ракеты не долетели к своей цели. Их сбили военнослужащие ВСУ.

Валерий Залужный считает, что Россия решила меньше использовать авиации в небе над Украиной, потому что понимает, что потери с каждым днем растут. Поэтому было принято решение массировано обстреливать Украину ракетами, находясь за пределами украинской территории.

В ходе разговора с Залужным генерал Милли задал прямой вопрос, что для Украины будет считаться победой, на что Главнокомандующий ВСУ отметил – победой будет считаться уничтожение врага на украинской земле и полное освобождение украинских территорий.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ придется отказаться от создания "котла" Изюм-Славянск-Дебальцево. Под Изюмом у российской армии огромные потери. Подразделения истощены и не могут больше массированно наступать.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!