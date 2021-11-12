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В РФ полмиллиона «липовых» ковид-сертификатов оказались в сети: люди теперь хватаются за голову

Данные 500 тыс. россиян с поддельными справками о вакцинации выставили на продажу

сегодня, 12:37
Автор:

Кравцев Сергей
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В Даркнете и Telegram-каналах выставили на продажу информацию о покупателях "липовых" справок о вакцинации и ПЦР-тестов из Москвы и Подмосковья. В итоге, теперь в сети есть личные данные больше 500 000 человек, которые в свое время решили получить поддельные документы о вакцинации против коронавируса, не сделав саму вакцинацию. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на портал "Секрет фирмы".

В РФ полмиллиона «липовых» ковид-сертификатов оказались в сети: люди теперь хватаются за голову

Вакцинация. Фото: secretmag.ru

Один из аферистов хочет за 1000 строк с личными данными 120 долларов. В открытый доступ попала следующая информация: паспортные данные, номер телефона, адрес проживания, а также дата, когда якобы была сделана вакцинация против коронавируса.

Интернет сейчас переполнен предложениями о том, чтобы сделать поддельный сертификат о вакцинации. В России это стоит примерно 1500 рублей. Немало из предложений поступает именно от аферистов. В одних случая люди берут деньги, но не предоставляют сертификаты, которые ранее предлагали. В других случаях предоставляют сертификаты, которые на самом деле сделаны в программе фотошоп и которые с легкостью можно разоблачить. Есть еще и такие, которые просто занимаются сбором личных данных, а потом просто занимаются вымогательством.

В России тех, кто приобрёл поддельный ковид-сертификат может преследовать еще одна опасность. Юристы утверждают, что, если о проделках людей станет известно правоохранительным органам, то человек, получивший поддельные документы может загреметь за решетку на целый год. 

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперт рассказал, почему, покупая поддельный ковид-сертификат шансы человека на то, чтобы выжить сокращаются до минимальных.


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Источник: https://secretmag.ru/news/dannye-500-tys-rossiyan-s-poddelnymi-spravkami-o-vakcinacii-vystavili-na-prodazhu-12-11-2021.htm?utm_source=sftw&utm_medium=social
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