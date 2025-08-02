В "Резерв+" появится новый тип штрафа: детали

В начале августа сервис уплаты штрафов в приложении "Резерв+" получит дополнительные опции. В частности, появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, для того, чтобы услуга работала должным образом, проводится бета-тестирование. Для отработки услуги там ищут людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.

"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведение — оплатить штраф онлайн и закрыть нарушение без визитов в ТЦК", — отметили в министерстве.

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Также издание "Комментарии" сообщало – замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свою должность. Как передает портал "Комментарии", об этом Черногоренко сама подтвердила в соцсети.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", — отметила замминистра.

По ее словам, у нее была крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.

"Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", — добавила Екатерина Черногоренко.



