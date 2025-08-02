В "Резерв+" появится новый тип штрафа: детали

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Кравцев Сергей
В начале августа сервис уплаты штрафов в приложении "Резерв+" получит дополнительные опции. В частности, появится возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.
Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, для того, чтобы услуга работала должным образом, проводится бета-тестирование. Для отработки услуги там ищут людей, которые имеют штраф за подобное правонарушение.
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Также издание "Комментарии" сообщало – замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свою должность. Как передает портал "Комментарии", об этом Черногоренко сама подтвердила в соцсети.
По ее словам, у нее была крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.