В разведке США рассказали, готов ли Путин остановиться на Донбассе

В ближайшие месяцы война в Украине может стать "более непредсказуемой и эскалационной". Такими данными располагают в разведывательном сообществе США. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила Конгрессу директор нацразведки Аврил Хейнс, пишет "CNN".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Хейнс отметила, что дальнейшие действия Путина в войне против Украины не есть определенными. Сложность спрогнозировать, как будет действовать Путин состоит в том, что Кремль не может с помощью армии добиться реализации тех планов, которые раньше ставили, как приворотные для себя россияне.

В США допускают, что Путин все же решится на то, чтобы объявить военное положение в РФ, объявить всеобщую мобилизацию. Путин будет пытаться делать все, чтобы усилить эскалацию военных действий.

Также в разведывательном сообществе заявили, что очень небольшая вероятность, что Путин рискнет применить ядерное оружие во время войны против Украины. На такой шаг в Москве могут пойти только, если почувствуют угрозу существования для самой России.

Хейнс также отметила, что цель Путина – это не только весь Донбасс. Поэтому, если российским войскам удастся достигнуть успехов на востоке Украины нельзя быть уверенным, что он на этом остановится.

По тем данным, которые есть в США, первоочередные цели Путина – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, удержать контроль над Херсоном, имея сухопутный коридор в аннексированный Крым, после чего проложить сухопутный коридор в Приднестровье.

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