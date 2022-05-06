В разведке Британии рассказали, что срывает планы РФ на Донбассе

Продолжающееся сопротивление защитников Мариуполя, которые находятся на территории промзоны "Азовстали" приводит к увеличению потерь среди россиян. В итоге российскому командованию приходится корректировать свои планы на юге Донбасса. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Фактически в британской разведке подтвердили, что сказанное президентом России Владимиром Путиным о том, что никто не будет брать штурмом "Азовсталь" оказались ложью, потому что второй день подряд российские войска штурмуют промзону металлургического комбината, пытаясь выбить оттуда украинских защитников заблокированного Мариуполя.

В британской разведке полагают, что активизация российских войск и попытки штурмом взять "Азовсталь" связано с тем, что приближается 9 мая и Кремлем поставлена чёткая задача российской армии – добыть полный контроль над Мариуполем, чтобы можно было отчитаться о символическом успехе в Украине.

При этом разведка подчёркивает, что Россия уже потеряла много живой силы, боеприпасов и техники, пытаясь установить контроль над "Азовсталью". Также в оборонном ведомстве прогнозируют, что попытки и дальше штурмовать "Азовсталь" будут рушить планы Кремля по установлению полного контроля над югом Донбасса. Ведь несмотря на заявления Москвы о полном контроле над Мариуполем — российские воска продолжают терять людей в боях за "Азовсталь".

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