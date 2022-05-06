Над Азовсталью в Мариуполе снова появилась российская авиация: в Генштабе рассказали подробности

Враг который день подряд не может добиться успеха во время штурмовых действий промзоны "Азовстали". Как только российским военным удается зайти на территорию завода, украинские защитники сопротивляются и выбивают врага. Противник решил сменить тактику и наступать из отдельных районов, при поддержке авиации, возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль всей территории завода. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Азовсталь. Фото: из открытых источников

Прошедшие сутки враг использовал для того, чтобы провести перегруппировку сил и активно проводил воздушную разведку. Так, на Слобожанском направлении россия занималась наращиванием систем ПВО, материально-технического обеспечения и огневого поражения.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале по имеющейся информации находится до 300 раненых.

В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении производит обстрелы позиций наших войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг решил отойти от активных наступательных действий, выбрав тактику массированного обстрела позиций ВСУ. Таким образом, вражеская армия пытается не только не дать украинской армии уйти в контрнаступление, но и поражает артиллерийские системы, выводя их из строя.

На Южнобужском направлении оккупанты решили обстреливать те населенные пункты, которые им пришлось покинуть. Россияне били по северу Херсонщины и Николаевщины.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей: четырнадцать беспилотных летательных аппаратов типа Орлан и один самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника.

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