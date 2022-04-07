В Раду внесли важный законопроект о волонтерах: эксперты дали оценку такой инициативе

В Верховную Раду внесли законопроект, в котором предлагают криминализировать препятствование волонтерской деятельности. Эксперты проанализировали данную инициативу для издания "Комментарии".

Гуманитарная помощь. Фото: из открытых источников

Волонтеры должны быть зарегистрированы либо в госреестре волонтеров-физлиц, либо как юридические лица

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что препятствование волонтерской деятельности должно иметь уголовную ответственность не только в Украине, но и в мире.

"Изначально ведь волонтерская деятельность предусматривает безвозмездную помощь другим людям – независимо от того, в какой форме это предоставляется. Прежде всего – это действие открытой души, открытого сердца. При этом волонтерская деятельность не должна быть хаотичной, – подчеркивает эксперт. – Волонтеры должны быть зарегистрированы либо в госреестре волонтеров-физлиц, либо как юридические лица (волонтерские организации). Чтобы случайные люди не называли себя волонтерами, не размахивали некими бумажками, не имеющими юридической силы. Должны быть прописаны цели и задачи, которые преследует данная волонтерская организация. Если на бумаги это — одно, а по факту — другое, таких "волонтеров" нам не нужно".

Если же заявленное отвечает действительность — препятствовать таким настоящим, честным организация и их официально оформленным членам (с соответствующими документами) — ни в коем случае нельзя, уверен Иван Либерман.

По его словам, в нынешних реалиях, безусловно, могут быть волонтеры-одиночки. Препятствовать их деятельности тоже нельзя. Частным волонтерам, частным волонтерским группам. Но важно, чтобы они уведомили территориальные громады о своей деятельности.

"Также практика показывает, что волонтеры и волонтерские организации, которые работают не в тандеме с известными политиками – действуют намного эффективнее. Потому как политики "съедают" волонтерскую деятельность, стараясь на этом получить политические бонусы, – поясняет Иван Либерман. – Еще важный момент. Необходимо не только не давать возможности политиками пиариться на работе волонтеров. Но и не показывать в соцсетях количество предоставленной кому-то помощи. Большие дела следует делать тихо. Война уже должна была нас этому научить".

Когда бы ни закончилась война, роль волонтеров достаточно долгий период будет важна и после этого

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович называет данный законопроект очень правильной инициативой.

"По состоянию на сегодня огромное количество помощи – как гуманитарной, так и непосредственно военной – поступает именно от волонтеров. При этом они постоянно сталкиваются с какими-то проблемами, не позволяющими оперативно закрывать потребности, которые есть у ВСУ, беженцев, людей, потерявших свои жилье из-за обстрелов, нуждающихся в лекарствах и так далее", – отмечает эксперт.

По его словам, есть две основные причины, которые мешают волонтерам нормально заниматься этой деятельностью.

"Первая – бюрократические проволочки, связанные, в том числе, с пересечением границы. Этот вопрос пытались решить, но проблемы еще есть. Вторая причина – моменты, которые связаны с попыткой определенных групп влияния, определенных личностей сманипулировать с волонтерской помощью. Что-то на этом заработать лично для себя, для своих "шкурных интересов". Были случаи, когда гуманитарка оказывалась в магазинах и так далее", – подчеркивает Игорь Рейтерович.

Именно поэтому, продолжает он, институциализация, унормирование вопросов, связанных с волонтерской деятельностью (в том числе в контексте ответственности за препятствование такой деятельности) путем специального законодательства – очень правильный ход.

"Когда бы ни закончилась война, роль волонтеров достаточно долгий период будет важна и после этого. И сейчас нужно сделать всё для того, чтобы такого рода помощь поступала оперативно, без проволочек, чтобы никто не мешал волонтерам заниматься этой важнейшей деятельностью", – резюмирует эксперт.

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