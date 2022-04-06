Американский генерал рассказал, сколько может длится война в Украине

Военные действия в Украине могут перейти в затяжную фазу, и война может продолжаться годами. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая в Комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, пишет "Голос Америки".

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Генерал отметил, что военный конфликт, который в эти дни продолжается в Украине, есть самой большой угрозой для безопасности в мире, которую пришлось видеть за последние 40 с лишним лет.

Милли добавил, что мир сегодня становится крайне нестабильным и вероятность большого конфликта, в который могут быть втянуты большие страны с ядерным оружием, с каждым днем только возрастает.

По словам генерала, Москва сегодня сосредоточила на своей территории разнообразный ядерный арсенал, поэтому использует все возможности для того, чтобы шантажировать весь мир и США, угрожая применением ядерного оружия.

Марк Милли назвал российское вторжение в Украину "опасным историческим поворотным моментом". По мнению военного, война в Украине не может закончиться быстро. Происходящее сегодня в Украине показывает, что это затяжной конфликт, который может продлиться годами. Милли осторожно уточнил, что он не готов говорить о десятилетии, но о том, что война будет продолжаться несколько лет – это точно. В конфликт будет втянута не только Украина, но и ее европейские союзники, США и НАТО.

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