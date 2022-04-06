Враг начал подготовку аэродрома Тирасполь для приема самолетов, – Генштаб

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Кравцев Сергей
Россия не оставляет попыток улучшить свое положение на Южнобужском направлении. Именно поэтому остается достаточно большая вероятность, что оккупанты могут ударить по Украине со стороны Приднестровья, задействовав авиацию. С данного направления может быть начата наступательная операция. В настоящее время зафиксированы на аэродроме Тирасполь подготовительные действия по приему самолетов. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Самолет. Фото: из открытых источников
Как и раньше, в Генштабе подтверждают, что основные усилия противник пытается бросить на восток Украины. Цель неизменна – прорваться на административные границы Донецкой и Луганской областей. Ведется активная работа по подготовке новой наступательной операции.
Оккупанты по-прежнему используют авиацию и ракеты для впечатления объектов критической инфраструктуры и ведут обстрел по жилым кварталам мирных городов и сел Украины.
По информации Генштаба ВСУ, Россия продолжает привлекать в свою армию наемников, однако ставка на такой расчет не поможет российской армии. На территории Брянской и Курской областей РФ разбитые вражеские подразделения пополняют свои запасы в живой силе за оружие.
На востоке страны остается крайне опасным изюмским направлением. Там оккупнаты пытаются уже идти в наступление, продвигаясь в сторону Славянска и Барвенково.
На Донецком направлении враг пытается продвинуться в сторону Попасной, Степной, Новотошковской, Рубежной, Северодонецк и Сладкой. Все попытки ВСУ разбивают.
Читайте на портале "Комментарии" — в Минюсте не скрывают оптимистическое настроение, сдержанно прогнозируя, что Украина сможет получить первые выплаты по репарациям РФ уже в конце латы этого года.
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