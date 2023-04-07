В Раде заявили, что возьмутся за еще одну лавру, которую захватила УПЦ МП

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление для проверки соблюдения условий договоров УПЦ МП на бесплатное пользование сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила зампредседателя комитета Евгения Кравчук.
Почаевская Свято-Успенская лавра. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По ее словам, в настоящее время в Почаевскую лавру не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль. В комитете считают, чтобы Лавру освободить из заложников УПЦ МП, необходимо вообще расторгнуть договоры пользования и провести проверки.
Отметим, 3 апреля три десятка депутатов инициировали обращение в Кабинет министров с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды на Почаевскую Успенскую лавру.
Читайте также на портале "Комментарии" — зачем понадобился домашний арест митрополита Павла – как нужно поступить с УПЦ МП. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально разобрались в ситуации.
Также издание "Комментарии" сообщало — что происходит вокруг лавры – почему СБУ взялась за УПЦ МП.
Обсуждения
Новости