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В Раде заявили, что возьмутся за еще одну лавру, которую захватила УПЦ МП

Соответствующий комитет Рады считает, что было бы неплохо вообще расторгнуть договор с УПЦ МП на пользование этой Лаврой

сегодня, 17:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление для проверки соблюдения условий договоров УПЦ МП на бесплатное пользование сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила зампредседателя комитета Евгения Кравчук.

В Раде заявили, что возьмутся за еще одну лавру, которую захватила УПЦ МП

Почаевская Свято-Успенская лавра. Фото: из открытых источников

"Договор, который заключили еще в 2000-х, является максимально несбалансированным и невыгодным для государства", — написала нардеп.


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По ее словам, в настоящее время в Почаевскую лавру не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль. В комитете считают, чтобы Лавру освободить из заложников УПЦ МП, необходимо вообще расторгнуть договоры пользования и провести проверки.

"К сожалению, Почаевская лавра превратилась в "остров", куда не допускают ни министерские проверки, ни общественный контроль. Мы убеждены, что украинская святыня должна быть освобождена из заложников вражеской религиозной организации путем расторжения с УПЦ МП договора безвозмездного пользования и проведения соответствующей проверки", – отметила Евгения Кравчук.

Отметим, 3 апреля три десятка депутатов инициировали обращение в Кабинет министров с предложением расторгнуть с УПЦ МП договор аренды на Почаевскую Успенскую лавру.

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Источник: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/pfbid0T1kw2BxcFnvQEmT41xWrnvrz5ffQ7MhnYyZmtXq1eFJ7gDY4rErzVNTY6r8SD7eJl
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