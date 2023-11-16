В Раде признали массовое нарушение прав военнослужащих

В Украине есть случаи ущемления прав военных, при этом власть не всегда этому противодействует, так как законодательные инициативы лишь усугубляют положение военнослужащего. Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Яцык, комментируя митинги, вызванные нарушением прав военных.

Юлия Яцык

По ее словам, появление акций протеста в Украине связано, прежде всего, с усталостью от войны.

"Очевидно, что даже гражданские устали от войны, не говоря уже о военнослужащих, семьях военнослужащих", — указала она.

Вместе с тем нардеп подчеркнула, что власть не всегда знает о проблемах военнослужащих, принимая законодательные инициативы, которые, наоборот, усугубляют положение военных. Она пояснила, что это касается в том числе позиции Минобороны и профильного комитета Рады.

"Сейчас мы в рамках временной следственной комиссии Верховной Рады — возглавила ее Аня Скороход — выясняем проблематику и готовим предложение в Минобороны и законодательные изменения, которые будут способствовать реализации как минимум прав военнослужащих. Потому что в теории они есть, а по факту реализовать эти права сложно", — отметила собеседница.

Яцык настаивает: в Украине наблюдается массовое явление нарушения прав военнослужащих.

"Это правда. Вынуждены констатировать, что это не единичные случаи", — заявила она.

Нардеп пояснила, что, речь идет, прежде всего, о требовании взяток с военных.

"Избиения (военнослужащих – прим. ред.) как раз реже происходят. Чаще — за предоставление отпусков или направление на лечение требуют деньги, а тех, кто там пытается отстаивать свои права, оперативно отправляют на “выполнение боевых заданий”, а откуда люди просто не возвращаются. Формируют из таких “особо умных”, как говорят, которые отстаивают свои права, штурмовые батальоны. Есть случаи привлечения военнослужащих низшего ранга к дисциплинарной, служебной и даже уголовной ответственности за невыполнение боевых задач, которых они не могли выполнить. А делается это с целью, чтобы сокрыть глупость и нецелесообразность командования высшего руководства. Это массовые случаи, когда людям вешают “невыполнение приказов”, а по факту это глупые приказы, без оснащения оружием, без “боевого слаживания между подразделениями”. Фактически вешают вот эти провалы контрнаступления на рядовых солдат", — рассказала нардеп.

Также Яцык сообщила о фактах, когда вопросы материального обеспечения ВСУ зависят от конкретных людей и их субъективных решений.

"К примеру, “любимым” бригадам выделяются и продукты питания, и оружие, и одежда, и средства защиты в большом количестве, нежели всем остальных. Есть случаи умышленного отказа от закупок Минобороны в пользу своих лобби-групп, которые должны выйти победителями", — поделилась она.

Тем не менее Яцык убеждена, что дальнейших митингов по поводу недовольства положением дел в ВСУ ожидать не стоит по причине того, что в военное время митинги в Украине запрещены.

"Но это не значит, что уровень недовольства военнослужащих прохождением службы уменьшится. Он точно не уменьшится, он точно будет расти. И вот вряд ли это перерастет в мирные митинги. Мне кажется, что будет более глобальная какая-то ситуация", — подытожила она.

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