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В Раде предложили мобилизовать правоохранителей: детали

Нардеп "ЕС" София Федина считает, что нужно мобилизовать правоохранителей, находящихся на пенсии после 40 лет

сегодня, 14:30
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Кравцев Сергей

Ограниченно годными до 25 лет нельзя заменить потенциал мобилизации ВСУ. К тому же действия в отношении таких граждан будут незаконными. Но усилить мобилизацию можно за счет того, чтобы мобилизовать правоохранителей, которые находятся на пенсии после 40 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявила нардеп София Федина.

В Раде предложили мобилизовать правоохранителей: детали

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Федина считает, что Украине необходимо проголосовать за законопроект, запрещающий мобилизацию от 18 до 25 лет. По ее словам, для того, чтобы Верховная Рада приняла его, нужна общественная поддержка.

"Сегодня очень нужна общественная поддержка принятия этого законопроекта. Здесь не вопрос у самих военных, как они это комментируют. Военнослужащие, наверное, мобилизовали бы людей с 18 лет. И я не хочу обсуждать хорошо это или плохо. Военные понимают, что нужен максимальный "ресурс", – сказала она.

По словам Софии Федины, нардепы принялись за этот документ после скандальной мобилизации одного из 19-летних близнецов.

Читайте также на портале "Комментарии" — командиры воинских частей смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК, но для этого соответствующее предложение Генерального штаба ВСУ должен утвердить Кабинет министров, рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии для "Украинской правды".

По его словам, у ТЦК есть свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому они не всегда шли навстречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей. Именно поэтому, говорит нардеп, попасть в избранное подразделение можно только путем заключения контракта. Но проблема в том, подчеркивает политик, что далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам.




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