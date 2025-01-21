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В Раде назвали главную причину провала мобилизации

Нардеп Егор Чернев не скрывает, что решить все проблемы с мобилизацией так и не удалось

сегодня, 11:22
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Кравцев Сергей

Главная причина провала мобилизации в Украине заключается в практике "порешать" вопрос через ТЦК, ВВК и другим образом. Как предает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LB Live озвучил народный депутат Украины Егор Чернев.

В Раде назвали главную причину провала мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что несмотря на все механизмы недопущения уклонения от мобилизации, все равно находятся те, кому это удается.

"Мне кажется, что вот эта определенная несправедливость за последние времена происходит, что одни могут "порешать" через ТЦК, ВВК, МСЭКи или каким-то другим образом, а другие идут (служить – ред.). Это основная проблема. Хотя за ними наблюдают, ведут следственные действия, все равно находятся те, кто пытается что-то "порешать". Вот это "поржать" — это основная проблема провала мобилизации", — сказал Егор Чернев.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже сейчас заметно из комментариев экспертов, военных и тех, кто работает ближе с Офисом президента, что на Банковой есть мнения, что мобилизационный возраст могут снизить до 22-23 лет, как было сделано в прошлом году, когда снизили мобилизационный возраст с 27 до 25. На что-то подобное могут пойти и в этом году. Такие обсуждения активно происходят. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные партнеры еще с прошлого года намекают украинским властям на необходимость снизить мобилизационный возраст, чтобы наконец-то переломить ход войны и иметь преимущество над россиянами на поле боя. Уместна ли мобилизация с 18 лет? К чему она может привести? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




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