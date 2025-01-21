В Раде назвали главную причину провала мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Главная причина провала мобилизации в Украине заключается в практике "порешать" вопрос через ТЦК, ВВК и другим образом. Как предает портал "Комментарии", такое мнение в интервью LB Live озвучил народный депутат Украины Егор Чернев.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, что несмотря на все механизмы недопущения уклонения от мобилизации, все равно находятся те, кому это удается.
Читайте также на портале "Комментарии" — уже сейчас заметно из комментариев экспертов, военных и тех, кто работает ближе с Офисом президента, что на Банковой есть мнения, что мобилизационный возраст могут снизить до 22-23 лет, как было сделано в прошлом году, когда снизили мобилизационный возраст с 27 до 25. На что-то подобное могут пойти и в этом году. Такие обсуждения активно происходят. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
Также издание "Комментарии" сообщало – западные партнеры еще с прошлого года намекают украинским властям на необходимость снизить мобилизационный возраст, чтобы наконец-то переломить ход войны и иметь преимущество над россиянами на поле боя. Уместна ли мобилизация с 18 лет? К чему она может привести? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Новости