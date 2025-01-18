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Кравцев Сергей
Западные партнеры еще с прошлого года намекают украинским властям на необходимость снизить мобилизационный возраст, чтобы наконец-то переломить ход войны и иметь преимущество над россиянами на поле боя. Уместна ли мобилизация с 18 лет? К чему она может привести? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона высказал мнение, что на фронте существенных изменений от снижения мобилизационного возраста не будет, а вот для страны решение по мобилизации юношей в возрасте от 18 лет может обернуться демографической катастрофой.
По мнению Коваленко, говоря о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине, будущая администрация Дональда Трампа пытается оправдать сокращение военной помощи. Даже если бы Украина прислушалась к этому совету, на поле боя эффект от этого был бы вряд ли. К тому же, дополнительным военным понадобилось бы соответствующее оснащение и вооружение, без которых сто тысяч пехотинцев хватило бы не более чем на четыре месяца.
Также он добавил, что снижать мобилизационный возраст нет необходимости, потому что Украина еще не использовала мобилизационный ресурс от 25 лет.
Доктор экономических наук Александр Гладун в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что снижение мобилизационного возраста будет побуждать семью выезжать за границу.
Александр Гладун считает, что только военные знают о необходимости войска и именно им решать, стоит ли снижать мобилизационный возраст.
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