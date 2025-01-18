Западные партнеры еще с прошлого года намекают украинским властям на необходимость снизить мобилизационный возраст, чтобы наконец-то переломить ход войны и иметь преимущество над россиянами на поле боя. Уместна ли мобилизация с 18 лет? К чему она может привести? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Украина еще не использовала мобилизационный ресурс от 25 лет

Военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона высказал мнение, что на фронте существенных изменений от снижения мобилизационного возраста не будет, а вот для страны решение по мобилизации юношей в возрасте от 18 лет может обернуться демографической катастрофой.

По мнению Коваленко, говоря о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине, будущая администрация Дональда Трампа пытается оправдать сокращение военной помощи. Даже если бы Украина прислушалась к этому совету, на поле боя эффект от этого был бы вряд ли. К тому же, дополнительным военным понадобилось бы соответствующее оснащение и вооружение, без которых сто тысяч пехотинцев хватило бы не более чем на четыре месяца.

"Допустим, мобилизуют сто тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые со своей стороны должны быть укомплектованы танками — 1 375, ББМ — 4 125, артиллерией — 1 500 и так далее. Вопрос: откуда это все у Украины, если от США мы получили напрямую только 31 танк М1А1? Мистер Трамп передаст для комплектации 125 батальонов 1 375 M1A1 Abrams, пылящихся на складах в количестве более 5 500 единиц при более чем 2 500, находящихся в строю?", — поделился своими соображениями военный эксперт.

Также он добавил, что снижать мобилизационный возраст нет необходимости, потому что Украина еще не использовала мобилизационный ресурс от 25 лет.

Только военные знают необходимость войска

Доктор экономических наук Александр Гладун в эфире канала "КИЕВ24" заявил, что снижение мобилизационного возраста будет побуждать семью выезжать за границу.

"Согласно опросу, 25% детей изъявили желание получать высшее образование именно за границей", – обратил внимание эксперт.

Александр Гладун считает, что только военные знают о необходимости войска и именно им решать, стоит ли снижать мобилизационный возраст.

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