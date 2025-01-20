В ОП готовятся к снижению мобилизационного возраста: какую цифру называют

Уже сейчас заметно из комментариев экспертов, военных и тех, кто работает ближе с Офисом президента, что на Банковой есть мнения, что мобилизационный возраст могут снизить до 22-23 лет, как было сделано в прошлом году, когда снизили мобилизационный возраст с 27 до 25. На что-то подобное могут пойти и в этом году. Такие обсуждения активно происходят. Как передает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что в вопросе снижения мобилизационного возраста есть один очень серьезный минус для Офиса президента Украины.

"Если все же предметно пойдет речь о снижении мобилизационного возраста, это обернется большими репутационными потерями для кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, если он будет им зарегистрирован. Хотя окончательное решение сам Зеленский еще не принял. Поэтому здесь есть серьезный политический момент", – прокомментировал Валерий Клочок.

Он подчеркивает, для многих в ОП стало удивлением, что о необходимости Украине снизить мобилизационный возраст заговорили в окружении Дональда Трампа.

"Мало кто мог ожидать услышать такое от команды Трампа, ведь тот постоянно заявлял о войне в Украине, что нужно перестать убивать друг друга, а тут в один раз звучит, что нужно что-то делать. Это может указывать на большую проблему именно в организации службы в ВСУ, упомянутых мною СЗЧ, которых официально, эта информация есть на сайте Офиса генпрокурора, зарегистрировано почти 100 тысяч случаев уголовных дел по самовольному уходу из воинских частей. Конечно, с ними суд справиться не сможет. Поэтому это реально большая проблема", – говорит руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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