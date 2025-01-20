Сотрудников ТЦК будут наказывать за силовую мобилизацию: о чем идет речь

В Верховной Раде решили навести порядок в вопросе мобилизации. Ведь нередко возникали случаи мобилизации мужчин, забронированных или отсрочки по состоянию здоровья, или семейных обстоятельств. Доказать, что мобилизация неправомерна, однако такой процесс будет длиться месяцы, пока человек будет воевать на фронте.

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Народные депутаты по предложению начальника Генштаба Баргилевича разработают и внесут законопроект об ответственности сотрудников ТЦК и ВЛК. Будут наказываться за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и попытки подделать результаты ВЛК.

"Не может быть, что граждане имеют ответственность за нарушение правил военного учета, а у сотрудников ТЦК и ВЛК нет", — пояснил новое решение народный депутат Максим Бужанский.

Напомним, что штрафы за необновление данных в ТЦК, как писал портал "Комментарии", не заработали. Бужанский объяснил, что суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, за которыми не пришли 500 человек.

“Им должны сразу выписать штрафы, не оплатив которые они сразу попадают в арест счетов, имущества и т.д. исполнительной службой. И все, никакого отлова на улицах. Во время моего запроса на Минобороны и совместного заседания двух комитетов оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлены в розыск. И все. Минобороны, руководство Сухопутных Войск и ТЦК НЕ ВЫПОЛНЯЮТ принятые Радой законы. Поэтому происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы”, — отметил он.