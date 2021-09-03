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В "ПриватБанке" предупредили о приостановлении работы: транзакции, банкоматы, терминалы и приложение не будут работать

Банк будет проводить плановые технические работы

сегодня, 12:25
Автор:

Хмільовська Інна

Известный в Украине банк "ПриватБанк" предупредил своих клиентов. Как оказалось, ночью ограничат работу сервисов и осуществить транзакции в ночь на 4 сентября будет невозможно. Об этом стало известно из информации, опубликованной на странице банка в Facebook.

В "ПриватБанке" предупредили о приостановлении работы: транзакции, банкоматы, терминалы и приложение не будут работать

ПриватБанк, фото с открытых источников

Так, сегодня ночью с 1:00 до 6:00 будут проводить оптимизацию процессинга. 

"Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка", — сказано в сообщении.

В ”ПриватБанке” предупредили о приостановлении работы: транзакции, банкоматы, терминалы и приложение не будут работать - фото 2

Также в банке добавили, что оптимизацию процессинга проводят с целью улучшить работу сервисов банка для удобства клиентов.

Клиентов банка призывают позаботиться о наличных заранее и извиняются за неудобства. И добавляют, что вскоре информация будет и на официальном сайте в течение дня все сервисы банка будут работать в обычном режиме.

Украинцы в комментариях заволновались о ночи с пятницы на субботу и взялись активно комментировать ситуацию: "А прислать пуш в приложение не? Все должны читать фейсбук? Даже на официальном сайте нет этой информации", "Прикольно будет тем, кто сегодня окажется в ночном клубе — оплата натурой ".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", ПриватБанк предупреждает украинский о новой мошеннической схеме от их имени. Мошенники создали сайт, при входе на который пользователь сразу же видит большой логотип Приватбанка. Затем сразу же появляется окошко с предложением "Хотите получать доход от национальных ресурсов до 8500 $ ежемесячно?". На это можно ответить "Нет, спасибо" и "Конечно!". Как выяснилось, сайт был зарегистрирован в США неизвестными лицами.

Напомним, ПриватБанк загнал украинку в глухой угол: "Не могу распоряжаться своими средствами".


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Источник: https://www.facebook.com/privatbank/posts/4516740298346462
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