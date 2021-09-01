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ПриватБанк загнал украинку в глухой угол: "Не могу распоряжаться своими средствами"

С нового месяца переводы должны были разрешить, но блок так и не сняли

сегодня, 10:30
Автор:

Хмільовська Інна

ПриватБанк заблокировал украинке переводы по карте из-за превышения лимита в 100 переводов. С нового месяца переводы должны были разрешить, но сегодня, 1 сентября, блок не сняли и когда решится этот вопрос не понятно. Тем временем на счете у нее висит немаленькая сумма. Об этом заявляет сама потерпевшая в своем отзыве на сайте МинФин.

ПриватБанк загнал украинку в глухой угол: "Не могу распоряжаться своими средствами"

ПриватБанк, фото с открытых источников

Также клиентка заявила о проблемах в обслуживании и сервисе банка, который позиционирует себя, как главный банк страны.

"В прошлом месяце Приват заблокировал мне переводы с карты на другую карты из-за превышения так называемого лимита в 100 переводов. Сказали что с нового месяца переводы будут доступны. Но уже первое число нового месяца, а блок не сняли, мол из-за тех проблем, и когда решаться этот вопрос не понятно. У меня зависла на счете немаленькая сумма. Позиционируете себя как главный банк, но проблем с обслуживанием выше крыши. Монобанк или Пумб намного лучше работают", - заявила недовольная клиентка.

ПриватБанк загнал украинку в глухой угол: ”Не могу распоряжаться своими средствами” - фото 2

Представители банка пока не отреагировали на сообщение. Поэтому, получила ли удовлетворительный результат украинка пока неизвестно.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", ПриватБанк предупреждает украинцев о новой мошеннической схеме от их имени. мошенники создали сайт, при входе на который пользователь сразу же видит большой логотип ПриватБанка. Затем сразу же появляется окошко с предложением "Хотите получать доход от национальных ресурсов до 8500$ каждый месяц?". На это можно ответить "Нет, спасибо" и "Конечно!". Как выяснилось, сайт был зарегистрирован в США неизвестными лицами. 


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Источник: https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/243027/
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