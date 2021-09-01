ПриватБанк загнал украинку в глухой угол: "Не могу распоряжаться своими средствами"

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Хмільовська Інна
ПриватБанк заблокировал украинке переводы по карте из-за превышения лимита в 100 переводов. С нового месяца переводы должны были разрешить, но сегодня, 1 сентября, блок не сняли и когда решится этот вопрос не понятно. Тем временем на счете у нее висит немаленькая сумма. Об этом заявляет сама потерпевшая в своем отзыве на сайте МинФин.
ПриватБанк, фото с открытых источников
Также клиентка заявила о проблемах в обслуживании и сервисе банка, который позиционирует себя, как главный банк страны.
Представители банка пока не отреагировали на сообщение. Поэтому, получила ли удовлетворительный результат украинка пока неизвестно.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", ПриватБанк предупреждает украинцев о новой мошеннической схеме от их имени. мошенники создали сайт, при входе на который пользователь сразу же видит большой логотип ПриватБанка. Затем сразу же появляется окошко с предложением "Хотите получать доход от национальных ресурсов до 8500$ каждый месяц?". На это можно ответить "Нет, спасибо" и "Конечно!". Как выяснилось, сайт был зарегистрирован в США неизвестными лицами.
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