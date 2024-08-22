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В приложении "Резерв+" появятся новые функции: детали

Еще больше украинцев смогут удобным для себя способом подавать заявку на отсрочку

сегодня, 09:22
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Кравцев Сергей

В приложении "Резерв+" будут новые механизмы, в частности, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имело место смена военнообязанного места регистрации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

В приложении "Резерв+" появятся новые функции: детали

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

"Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного", — отметил Берестовый.

Кроме того, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезен, если речь идет о многодетных родителях или студентах очной формы обучения, получающих первое высшее образование.

Еще одна функция, которая скоро появится – цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных Силах.

"Можно будет пройти собеседование и отбор в том коллективе, где хотите служить", – говорят в оборонном ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — осенью в "Резерве+" появится еще одна функция: ждать ли е-повесток.

Также издание "Комментарии" сообщало – уточнения учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом. Об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, обнародованное им в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что со дня вступления в силу нового закона о мобилизации (от 18 мая) все военнообязанные лица в течение 60 суток должны были обновить свои учетные данные.



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