В приложении "Резерв+" появятся новые функции: детали

В приложении "Резерв+" будут новые механизмы, в частности, специалисты работают над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК, если имело место смена военнообязанного места регистрации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

"Это очень важно, потому что с момента последнего обновления данных уже прошло немного времени и другие обстоятельства могли случиться у военнообязанного", — отметил Берестовый.

Кроме того, Минобороны работает над функцией, которая позволит автоматически становиться на учет в ТЦК и подавать заявку на отсрочку. Последний механизм может быть полезен, если речь идет о многодетных родителях или студентах очной формы обучения, получающих первое высшее образование.

Еще одна функция, которая скоро появится – цифровой рекрутинг. Минобороны хочет дать возможность выбирать желаемые должности в Вооруженных Силах.

"Можно будет пройти собеседование и отбор в том коллективе, где хотите служить", – говорят в оборонном ведомстве.

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Также издание "Комментарии" сообщало – уточнения учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом. Об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, обнародованное им в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что со дня вступления в силу нового закона о мобилизации (от 18 мая) все военнообязанные лица в течение 60 суток должны были обновить свои учетные данные.