logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Обновили данные в "Резерв+": в Минобороны объяснили, есть ли вероятность, что все равно получите штраф
commentss НОВОСТИ Все новости

Обновили данные в "Резерв+": в Минобороны объяснили, есть ли вероятность, что все равно получите штраф

В Минобороны заверили, что после обновления данных в приложении "Резерв+" никому штрафы не страшны

сегодня, 14:55 comments1080
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, которую он обнародовал в своем Telegram-канале.

Обновили данные в "Резерв+": в Минобороны объяснили, есть ли вероятность, что все равно получите штраф

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

Парламентарий напомнил, что со дня вступления в силу нового закона о мобилизации (от 18 мая) все военнообязанные лица в течение 60 суток должны были обновить свои учетные данные.

Он добавил, что все военнообязанные лица обязаны были уточнить личную информацию до 16 июля. Те же, кто не обновил свои персональные данные, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

"Учитывая многочисленные обращения от граждан Украины, которых волнует вопрос, является ли обновление личной информации с помощью мобильного приложения "Резерв+" достаточным шагом, чтобы в дальнейшем работники полиции или ТЦК и СП не применяли штрафы к таким гражданам? Но обновление учетных данных с помощью мобильного приложения "Резерв" достаточно для выполнения действующих требований законов Украины?", — задал вопрос депутат.

К своему сообщению он добавил предоставленный ему ответ МОУ на его обращение по поводу обновления учетных данных с помощью мобильного приложения "Резерв+".

В своем ответе Черногоренко напоминает, что согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязаний. резервиста, или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Военнообязанные должны уточнить свои учетные данные, а именно адрес проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).

В Минобороны напомнили, что "Резерв+" является электронным кабинетом призывников, военнообязанных и резервистов.

"Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом", — говорится в ответе МОУ, где также подчеркнули, что уточнение учетных данных не освобождает военнообязанных от соблюдения правил военного учета.

Читайте также на портале "Комментарии" — работников ТЦК, которые будут выписывать штрафы, может ожидать криминал и лишение свободы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости