Обновили данные в "Резерв+": в Минобороны объяснили, есть ли вероятность, что все равно получите штраф

Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в ответе заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко на обращение народного депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко, которую он обнародовал в своем Telegram-канале.

Приложение "Резерв+". Фото: из открытых источников

Парламентарий напомнил, что со дня вступления в силу нового закона о мобилизации (от 18 мая) все военнообязанные лица в течение 60 суток должны были обновить свои учетные данные.

Он добавил, что все военнообязанные лица обязаны были уточнить личную информацию до 16 июля. Те же, кто не обновил свои персональные данные, будут привлекаться к административной ответственности по ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

"Учитывая многочисленные обращения от граждан Украины, которых волнует вопрос, является ли обновление личной информации с помощью мобильного приложения "Резерв+" достаточным шагом, чтобы в дальнейшем работники полиции или ТЦК и СП не применяли штрафы к таким гражданам? Но обновление учетных данных с помощью мобильного приложения "Резерв" достаточно для выполнения действующих требований законов Украины?", — задал вопрос депутат.

К своему сообщению он добавил предоставленный ему ответ МОУ на его обращение по поводу обновления учетных данных с помощью мобильного приложения "Резерв+".

В своем ответе Черногоренко напоминает, что согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязаний. резервиста, или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Военнообязанные должны уточнить свои учетные данные, а именно адрес проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты (при наличии).

В Минобороны напомнили, что "Резерв+" является электронным кабинетом призывников, военнообязанных и резервистов.

"Уточнение учетных данных через мобильное приложение "Резерв+" достаточно для выполнения обязанности, предусмотренной законом", — говорится в ответе МОУ, где также подчеркнули, что уточнение учетных данных не освобождает военнообязанных от соблюдения правил военного учета.

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