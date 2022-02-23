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В приграничны областях вводят режимные ограничения: список регионов

В Госпогранслужбе Украины считают, что такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима

сегодня, 12:44
Автор:

Кравцев Сергей
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В ряде приграничных с РФ и Беларусью областей будут введены дополнительные временные режимные ограничения. В частности, это коснется Харьковской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей. Об ом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

В приграничны областях вводят режимные ограничения: список регионов

В приграничных районах вводятся дополнительные режимные ограничения. Фото: ГНСУ

Такие меры будут способствовать усилению контроля за соблюдением пограничного режима. Также это поможет не дать развернуться дестабилизации в приграничных регионах, поможет избежать различным провокациям.

Что касается нововведений, которые будут действовать в приграничных областях будут запрещено находиться на пограничной территории в ночное время. Под запретом будет выход на любых плавсредствах из пунктов базирования. Также запрещено будет передвигаться к границе с Россией или Беларусью теми дорогами, которых нет в реестре автомобильных дорог.

Отметим, ранее сообщалось о том, что после заседания СНБО было принято решение о введении чрезвычайного положения только в Донецкой и Луганской областях, но позже, опять-таки, после заседания СНБО было принято решение обратиться к парламентариям с призывом дать добро на введение чрезвычайного положения по всей территории Украины. Такую позицию озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/uvaga-u-prikordonnih-rayonah-vvodyatsya-dodatkovi-rezhimni-obmezhennya/
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