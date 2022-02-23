Гордон назвал самый худший сценарий Путина по Украине

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Кравцев Сергей
Самым худшим сценарием для Украины станет ситуация, когда, как рассказывает российская пропаганда, "спасая народ Донбасса от провокаций украинской власти" российские войска пойдут на Мариуполь, Славянск и Краматорск. Таким образом российские войска будут пытаться захватить территорию, которая указана в так называемых "конституциях" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал украинский тележурналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.
Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников
Журналист отметил, в тех же Мариуполе, Славянске и Краматорске стоит украинская армия хорошо вооруженная, мотивированная – там хорошее укрепление. Могут начаться серьёзные бои.
Дмитрий Гордон также предположил, что, когда российская армия подойдет вплотную к линии разграничения, где стоит украинская армия, Путин может начать торговаться с Западом, требуя от того выполнения его требований. При этом Гордон считает, что Путин вряд ли остановится в ОРДЛО, потому что сам Донбасс ему не нужен, эта территория нуждается в огромных финансах, чего не может себе позволить Россия. Путина интересует вся Украина.
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