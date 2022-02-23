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Гордон назвал самый худший сценарий Путина по Украине

Дмитрий Гордон считает, что сам по себе Донбасс Путину не нужен, для него это обуза

сегодня, 08:10 comments1174
Автор:

Кравцев Сергей
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Самым худшим сценарием для Украины станет ситуация, когда, как рассказывает российская пропаганда, "спасая народ Донбасса от провокаций украинской власти" российские войска пойдут на Мариуполь, Славянск и Краматорск. Таким образом российские войска будут пытаться захватить территорию, которая указана в так называемых "конституциях" квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал украинский тележурналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Гордон назвал самый худший сценарий Путина по Украине

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

Журналист отметил, в тех же Мариуполе, Славянске и Краматорске стоит украинская армия хорошо вооруженная, мотивированная – там хорошее укрепление. Могут начаться серьёзные бои. 

"Сегодня что происходит? Отлавливают ребят в Донецке, Луганске, отлавливают пацанов, чтобы они шли защищать "ДНР" и "ЛНР". Я обращался уже к этим ребятам. Хочу еще раз обратиться, потому что это наши люди, наши граждане. Они должны понимать, что их хотят бросить, как пушечное мясо под огонь, ими хотят прикрыться. После них пойдут уже регулярные российские военные части, но первыми пойдут они", – отметил Гордон.

Дмитрий Гордон также предположил, что, когда российская армия подойдет вплотную к линии разграничения, где стоит украинская армия, Путин может начать торговаться с Западом, требуя от того выполнения его требований. При этом Гордон считает, что Путин вряд ли остановится в ОРДЛО, потому что сам Донбасс ему не нужен, эта территория нуждается в огромных финансах, чего не может себе позволить Россия. Путина интересует вся Украина.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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Обсуждения

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